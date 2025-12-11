Milei envió al Congreso argentino proyecto de reforma laboral

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este jueves el proyecto de Reforma laboral para enviarlo al Congreso de la Nación. “La Oficina del Presidente informa que el Poder Ejecutivo ha remitido al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Modernización Laboral, una iniciativa destinada a actualizar un marco normativo que, pese al paso del tiempo y los profundos cambios económicos y tecnológicos del país, permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo”, informaron.

El plan del Gobierno es llamar a comisiones el viernes, conseguir un dictamen para poder ir a sesión el 19 de diciembre, con los siete días de diferencia como dispone el reglamento. “Con este proyecto, el Poder Ejecutivo propone remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos, ordenar responsabilidades y fortalecer un sistema que brinde certezas tanto a trabajadores como a empleadores, con especial foco en las PyMEs”, indicaron desde el Gobierno.

El texto incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, nuevas reglas para la economía de plataformas, esquemas más eficientes de contribuciones patronales y mecanismos que reducen la litigiosidad, dotando al sistema de mayor previsibilidad y estabilidad a largo plazo. Estos son los puntos más relevantes:

Vales de despensa: se incorporan vales de comida sin carácter remunerativo ni aportes a la seguridad social. Podrán canjearse en supermercados, generando un mercado secundario de consumo.

Salarios por mérito: los aumentos estarán vinculados al desempeño individual, la situación económica de la empresa y del sector; flexibilidad horaria: se habilitará la extensión de jornadas para mejorar la producción, garantizando 12 horas de descanso entre turnos.

Banco de horas: las empresas podrán compensar días con más trabajo con otros de menor carga, respetando el límite de 45 horas semanales.

Vacaciones fraccionadas: podrán dividirse en tramos de al menos una semana. Siete días deberán otorgarse en verano. El período legal se ampliará del 1° de octubre al 30 de abril, con aviso previo de 45 días.

Fin de la ultractividad sindical: los convenios colectivos no se prorrogarán automáticamente. Solo las normas sobre condiciones de trabajo seguirán vigentes hasta un nuevo acuerdo; cuotas sindicales voluntarias: los aportes gremiales solo se descontarán con autorización expresa del trabajador. Se eliminan los descuentos automáticos.

Derecho a huelga con cobertura mínima: en servicios esenciales deberá garantizarse un 75% de actividad; en los de importancia trascendental, un 50 por ciento.

Digitalización total: se eliminarán trámites presenciales y se simplificará la contratación; nuevo estatuto para repartidores: se creará un régimen especial para trabajadores independientes de plataformas como PedidosYa, Rappi y Mercado Libre.

Derogación de la ley de teletrabajo: se reemplazará por un esquema flexible acordado entre empleador y trabajador; restricciones a asambleas sindicales; la indemnización tradicional podrá sustituirse por fondos o seguros sectoriales.