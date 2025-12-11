Inflación mensual argentina aceleró a 2.5%

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina dio a conocer de cuánto fue la inflación en noviembre. La misma se ubicó en 2.5%, la más alta desde abril de este año.

El sector que mostró el alza más significativa fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: ¿de cuánto? Del 3.4%; Transporte también movió la aguja con un 3.0% y poco por detrás quedó alimentos y bebidas no alcohólicas, que quedó en 2.8 por ciento.

En la antesala, varios relevamientos de las firmas privadas marcaban que la cifra general se ubicaría por encima del 2.3% registrado en el décimo mes del año. El alza estaría influenciada por la fuerte suba que viene mostrando la carne desde septiembre y la lista de aumentos en los servicios regulados.

El índice general de precios (IPC) muestra un incremento sostenido desde hace medio año: se ubicó en 1.5% en mayo, luego 1.6% en junio y 1.9% en julio y agosto. En septiembre, el dato volvió a superar el piso de los dos puntos con un 2.1 por ciento. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron equipamiento y mantenimiento del hogar (1.1%) y prendas de vestir y calzado (0.5%).

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires marcó 2.4% en noviembre, lo que representa una leve suba contra el 2.2% de octubre. Así, la suba de los precios parece haber encontrado un “piso” del 2% mensual y en diciembre se anticipa que podría acelerar por la estacionalidad habitual.

El Instituto de Estadística porteño indicó que en los primeros 11 meses del año una suba de 28.3 por ciento. Por su parte, la trayectoria interanual (i.a.) de este indicador se ubicó en 32.6%, un punto porcentual (p.p.) por debajo del mes previo. El alza de los alimentos estuvo por debajo del índice general, con 2.2% en noviembre, mientras que el rubro que más se disparó fue “recreación y cultura” con un salto del 4% mensual, aunque con menos representatividad en la canasta de consumos.