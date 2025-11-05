Venture Capital, la “levadura” del ecosistema emprendedor

El Venture Capital (VC) es un impulso para el ecosistema emprendedor, no solo aporta un recurso económico, también acompañamiento estratégico para ayudar a la startups a crecer más rápido y rentable.

Son la “levadura del pan”, destaca el libro “Conoce los 10 fondos clave de capital emprendedor en México”, puesto que “se puede hacer pan sin levadura, pero no crecerá”. Lo mismo sucede con ecosistema emprendedor, se puede tener un negocio, pero sin un impulso en capital, la innovación y el desarrollo tecnológico no avanzará.

“Para que una empresa pueda crecer necesita, además del talento, resolver un problema y atacar un mercado, de capital. Dependiendo del tipo de empresa es la fuente de capital o financiamiento que se necesita”, precisa Daniela Ruíz Massieu, profesora de emprendimiento y capital emprendedor en el ITAM.

El financiamiento de capital emprendedor va dirigido a empresas de alto crecimiento; startups, que se apalancan en la tecnología para expandirse y generar disrupción en el mercado.

Estas empresas crecen muy rápidamente, y para ello necesitan una fuente de financiamiento que esté dispuesta a asumir el riesgo que conlleva una empresa tecnológica”.

Ejemplo del impulso del Venture Capital son los unicornios mexicanos como Clip, Kavak, Bitso, Clara, Konfío, entre otras startups que, sin inversión, no hubieran podido crecer tan rápido.

Ecosistema de Venture Capital

El Venture Capital es catalizador del crecimiento económico y la innovación tecnológica. En el 2014 la inversión en México rondaba los 15.1 millones de dólares y para el 2024 superó los 970 millones de dólares, con más de 170 Venture Capital en el país, de acuerdo con Amexcap.

El número de startups financiadas se ha multiplicado; sin embargo, la industria de capital emprendedor en México sigue siendo pequeña en relación con el tamaño de su economía. A penas alrededor del 0.14% del PIB se invierte en Venture Capital, una cifra significativamente menor comparada con países como Brasil (0.19%) Colombia (0.36%) o Estados Unidos (0.97%)”, destaca Daniela Ruíz

El capital emprendedor ha pasado varias etapas: desde el boom de levantamiento de grandes inversiones, lo que dio origen a diversos unicornios, hasta la fase de reducción en la asignación de capital, derivado del aumento de las tasas de interés.

En este punto los fondos apostaron por darle mayor peso a la rentabilidad que al crecimiento de las startups y haciendo inversiones “más pensadas”.

“Actualmente, con la llegada de la Inteligencia Artificial se buscan modelos de negocios escalables y apalancados de la tecnología, a parte de la rentabilidad. Por ellos sectores como fintech y sector salud son más atractivas”.

Infográfico EE

Recomendaciones para buscar capital emprendedor

Daniela Ruíz recomienda a los emprendedores que están buscando inversión realizar un análisis previo para conocer el monto que necesitan, definir en qué lo invertirán y evaluar si realmente el negocio necesita el capital emprender.

El capital emprendedor no es para todas las empresas ni para todo tipo de emprendedor. Lo primero que tienes que saber es cuánto necesitas, para que lo vas a usar y si realmente es tu fuente de financiamiento adecuada”.

Puntualiza que, si eres una empresa pequeña que quieres crecer orgánicamente y tener una o dos sucursales, el venture capital no es la mejor opción.

“A diferencia de un crédito bancario, el fondo comparte el riesgo emprendedor y trabaja para hacer que la empresa crezca y se vuelva atractiva para un futuro comprador”.

También le recomienda a los emprendedores ser transparentes con sus números y conocer los Unit Economics, es decir, cuánto ganas por cada producto o servicio y sobre todo. Además, estar dispuesto a tener un socio, ya que el fondo se convierte en un inversionista.