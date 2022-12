5 cosas que tu pyme necesita para cerrar el año contable con éxito

Uno de los retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes), se relaciona con la parte contable, administrativa y financiera, muchas veces por la falta de personal que se dedique a ello, otras por desconocimiento en ciertas áreas (sobre todo cuando el negocio va comenzando) y también por el tiempo que requiere, que puede dedicarse a otras áreas para impulsar las ventas.

Si bien estos temas no son del agrado de muchos, son necesarios para operar con éxito el negocio o de lo contrario, se está condenado al fracaso. En promedio, 32% de las pymes que fracasan en los dos primeros años de vida, lo hacen por una mala administración del negocio, donde se involucran, principalmente, los temas contables, revela la Radiografía Del Emprendimiento En México, de la Asociación de Emprendedores en México.

De acuerdo con el reporte, las pymes dirigidas por hombres son las que más problemas financieros tienen (35%), en comparación con las mujeres (26%).

Por ello, en estas últimas semanas del año, las pymes deben enfocarse en concluir exitosamente el año fiscal, que va del 1 de enero al 31 de diciembre que considera todas las operaciones económicas realizadas en el periodo. Hacerlo oportunamente y lo antes posible, facilita la declaración anual ante el Sistema de Administración Tributaria, que se presenta en el mes de marzo, se conocerá a detalle el estado de la empresa y se podrá diseñar una mejor estrategia de oportunidades de negocio.

Ante esto, Alegra, plataforma que ayuda en la gestión administrativa y facturación electrónica, comparte cinco puntos a seguir para que las mipymes logren cerrar con éxito su año contable y comiencen el 2023 con las mejores estrategias.

Conciliar bancos: si bien cada mes se debe hacer el trabajo de conciliación con los bancos, al final de año, todo debe quedar ordenado porque se pueden generar problemas en la administración y no tener al día los movimientos. Mantener un flujo de caja al día y sano: es primordial para evitar que el siguiente año, aparezcan pagos que correspondan a este periodo, lo que puede poner en riesgo la liquidez del negocio. Ten al día la cartera del negocio: la conciliación de cartera es necesaria porque es un proceso de control de la información registrada desde el área de tesorería, las cuentas contables y el sistema. Estudia los activos fijos: hay que tener las novedades y deterioros de los activos fijos del negocio actualizados, y tener en cuenta su mejora porque así se podrá saber con que se cuenta para el nuevo año. Deja al día las cuentas por cobrar y pagar: aunque pueda parecer de lo más básico, a veces no se tiene un control adecuado del tema. Hacer una adecuada gestión te permitirá saber que dinero está pendiente y cómo se hará ara solventarlo mientras se cobra o paga.

Los básicos del 2023

Una vez que se logre un buen cierre de año, hay que estar preparados para lo que depare el 2023 en torno al tema financiero y las nuevas disposiciones fiscales.

El primero a tomar en cuenta es el periodo de convivencia entre el CFDI 4.0 y el CFDI 3.3, que termina el 31 de marzo, fecha a partir de la cual será obligatorio el uso de la facturación 4.0.

De no hacer correctamente la facturación o tener inconsistencias al emitir un comprobante, puede generar sanciones y multas, e incluso la clausura temporal del negocio.

Asimismo, el 31 de julio terminará la prórroga otorgada por el SAT para exención de multas por errores en Carta Porte como complemento de CFDI, obligatorio para transportistas y contribuyentes que se dediquen al transporte de mercancía con el que garantice su legalidad y así evitar el contrabando. No cumplir adecuadamente con ello, por ejemplo, no exhibiéndola, genera una sanción de económica que puede ir de los 760 hasta 14,710 pesos, y no expedirla al cliente, puede llegar de 17,020 a 97,330 pesos.