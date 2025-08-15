Ventas minoristas en Estados Unidos crecieron con solidez en julio

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron sólidamente en julio, impulsadas por la fuerte demanda de vehículos, así como por las promociones de Amazon y Walmart, aunque el debilitamiento del mercado laboral y el aumento de los precios de los bienes podrían frenar el crecimiento del gasto de los consumidores en el tercer trimestre.

Las ventas minoristas subieron un 0.5% el mes pasado después de un aumento revisado al alza del 0.9% en junio, informó el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Parte de la subida de las ventas minoristas el mes pasado podría deberse a los aumentos de precios impulsados por los aranceles, más que a los volúmenes.

Según los analistas de J.P. Morgan, la prisa por comprar vehículos eléctricos alimentados por baterías antes de la expiración el 30 de septiembre de los créditos fiscales del Gobierno federal ayudó a impulsar las ventas de automóviles en julio.

Amazon y Walmart llevaron a cabo promociones de ventas el mes pasado para atraer a los consumidores cansados de la inflación con grandes descuentos, incluso en artículos esenciales para el regreso a la escuela.

Amazon amplió su periodo de rebajas a 96 horas, frente a las 48 horas habituales, con agresivas promociones en categorías que van desde la ropa a la electrónica. Pero los riesgos a la baja para el gasto de los consumidores no dejan de aumentar. Los hogares de renta media y alta son los que más gastan.

Crece la brecha de ingresos

El Bank of America Institute señaló que un análisis de los datos de los depósitos mostraba una ampliación de la brecha salarial entre los hogares de rentas más bajas y los de rentas más altas, un indicio de que el mercado laboral "parece haberse deteriorado de forma más significativa para los trabajadores de rentas más bajas".

Dijo que si bien los hogares de menores ingresos no pueden estar perdiendo sus puestos de trabajo, "la demanda de mano de obra suave está presionando su salario y que potencialmente están trabajando menos horas."

Las ventas al por menor, excluidos los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios alimentarios, aumentaron un 0.5% el mes pasado, tras una subida revisada al alza del 0.8% en junio.

Las denominadas ventas minoristas básicas, que se corresponden más estrechamente con el componente de gasto de los consumidores del producto interior bruto, habían aumentado un 0.5% en junio.