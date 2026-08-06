Dan hasta 100 millones de dólares por datos de 8 miembros del CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Carlos Valencia González el Pelón, presunto sucesor de Nemesio Oseguera el Mencho como líder en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se convirtió en su objetivo número uno, por lo que aumentó la recompensa por su captura de 20 a 25 millones de dólares.

En conferencia de prensa, Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, agregó que se ofrecen más de 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de ocho cabecillas del CJNG, organización que ya fue designada como grupo terrorista por el gobierno de Donald Trump.

Asimismo, como parte de estas medidas, el Departamento de Estado anunció la prohibición de ingresar a EU a 65 familiares o socios vinculados al CJNG, de los cuales 26 tienen visados vigentes que fueron revocados.

Se dijo que desde que se anunció esta política de restricción de visas en junio de 2025, se han revocado un total de 93 visas a familiares y socios de narcotraficantes sancionados vinculados a cárteles designados como terroristas.

El fiscal General Interino Todd Blanche, añadió que también existen cargos penales contra cinco altos dirigentes del CJNG.

“La DEA nunca ha estado tan centrada en desmantelar al CJNG y llevar ante la justicia a sus líderes, miembros, facilitadores y cómplices corruptos”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la acusación federal contra Valencia González por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina con el fin de importarlas ilegalmente a Estados Unidos, así como por el uso de armas de fuego, entre ellas una ametralladora, durante y en relación con el delito de narcotráfico imputado.

Se recordó que Valencia González es hijastro del Mencho, quien, según informes, organizó numerosos delitos violentos como líder del CJNG, además de fabricar, transportar y distribuir grandes cantidades de narcóticos.

Las ofertas de recompensa incluyen hasta 25 millones de dólares (un aumento de hasta 5 millones de dólares) para Juan Carlos Valencia González, Pelón, el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho; hasta 15 millones de dólares (un aumento de hasta 5 millones) para Audias Flores Silva, alias Jardinero; hasta 15 mdd cada uno para Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo, y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro; hasta 10 mdd cada uno para Ricardo Ruiz Velasco, alias Tripa, Julio César Montero Pinzón, alias el Tarjetas y Carlos Andrés Rivera Varela, alias la Firma; y hasta 2 mdd para Griselda Margarita Arredondo Pinzón.