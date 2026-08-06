Monociclo

Amnistía Internacional México condenó la desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade en Michoacán tras acudir a verificar un reporte de tala ilegal en la comunidad de Agua Fría. La organización exigió a las autoridades desplegar un operativo de búsqueda inmediata y garantizar la seguridad de su familia, al tiempo que advirtió sobre el alarmante clima de violencia y amenazas que enfrentan los protectores del territorio en la región.

Rehilete

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX advirtió que la sola instalación de lactarios en los centros de trabajo es insuficiente si no se erradica la discriminación por embarazo y cuidados. El organismo llamó a implementar cambios estructurales en empresas e instituciones, tras revelar que la gestación sigue siendo una de las principales causas de sesgo laboral en la capital.