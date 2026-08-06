Captura del Mayo debe verse como victoria conjunta: Ken Salazar

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el debate sobre la captura de Ismael el Mayo Zambada debe quedar atrás y sostuvo que tanto México como Estados Unidos deberían considerar esa detención como una victoria conjunta contra las organizaciones criminales.

Al mismo tiempo, advirtió que el verdadero desafío para ambos países sigue siendo la violencia que enfrentan diversas regiones del país.

Durante la presentación virtual de la edición en español de su libro Fronteras, mi lucha por una América unida, Salazar rechazó nuevamente que el avión en el que fue trasladado el presunto líder del Cártel de Sinaloa perteneciera al gobierno estadounidense y aseguró que esa versión ya fue explicada en su publicación.

“La verdad es la verdad”, insistió el exdiplomático al responder a los cuestionamientos sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado la presunta participación de autoridades estadounidenses en el operativo que culminó con la detención de Zambada.

Para Salazar, la discusión pública debería enfocarse en la situación de seguridad que enfrenta México y no en un hecho ocurrido hace dos años.

"Cuando se dice que todo está muy seguro, esa no es la realidad. Pregúntenle al pueblo si se siente seguro; ahí es donde está la verdad", expresó.

Niveles de violencia

Durante su intervención, Salazar aseguró que estados como Sinaloa continúan enfrentando altos niveles de violencia, aunque señaló que el problema no se limita a esa entidad.

Recordó experiencias vividas durante su gestión diplomática, entre ellas un incidente en el que personal de la embajada estadounidense fue amenazado por presuntos integrantes del crimen organizado, así como el caso de un alcalde fronterizo que, afirmó, debía cruzar diariamente a Estados Unidos para pernoctar debido a los riesgos de seguridad en su municipio.

A su juicio, reconoció que aún hace falta mayor claridad sobre la forma en que ambos países comunican la colaboración.