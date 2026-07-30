Dueño de la Bolsa de Nueva York pagará 6,000 millones de dólares por plataforma de bonos MarketAxess

Intercontinental Exchange (ICE), el proveedor de tecnología y datos para mercados financieros propietario de la Bolsa de Nueva York, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la plataforma electrónica de negociación para los mercados institucionales globales de renta fija MarketAxess Holdings por unos 6,000 millones de dólares.

Según los términos del acuerdo, ICE adquirirá todas las acciones en circulación de MarketAxess a un precio de 167 dólares en efectivo por cada título, lo que representa una prima del 33% sobre su valor al cierre de la sesión de ayer e implica un valor patrimonial aproximado de 6,000 millones de dólares y un valor empresarial total aproximado de 5,700 millones de dólares.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que se cierre en la primera mitad de 2027, en función de la aprobación de los accionistas de MarketAxess, las autorizaciones regulatorias aplicables y las condiciones de cierre habituales.

ICE ha destacado que el mercado global de bonos, con una deuda pendiente estimada en 145.1 billones de dólares, ha sido durante mucho tiempo uno de los sectores más fragmentados y opacos del sector financiero, con una negociación "desproporcionadamente manual, bilateral y con asimetría de información en comparación con las acciones y otras clases de activos", lo que se traduce en menor transparencia, mayores diferenciales entre precios de compra y venta y mayores costes de transacción.

En este sentido, considera que la empresa resultante de la fusión ofrecerá a los clientes un flujo de trabajo totalmente integrado que abarca la determinación de precios y el análisis previos a la negociación, la ejecución electrónica multiprotocolo para inversores minoristas e institucionales, y datos posteriores a la negociación, análisis comparativos y herramientas de cumplimiento normativo, todo ello dentro de una única plataforma conectada.

De tal modo, los operadores de renta fija tendrán acceso a un ecosistema global único, lo que les permitirá beneficiarse de una liquidez consolidada, precios más competitivos, menores costes operativos y una experiencia de negociación significativamente mejorada.

"Durante más de dos décadas, ICE ha seguido una estrategia clara y coherente: abordar los sectores más grandes y menos eficientes de las finanzas globales y aplicar tecnología y efectos de red para mejorar la transparencia", declaró Jeff Sprecher, presidente y consejero delegado de ICE, recordando que eso mismo fue lo que la compañía hizo en el sector energético, en los CDS y en la tecnología hipotecaria.

"Lo que hace que esta combinación sea tan atractiva son las fortalezas complementarias que aporta cada empresa", comentó Chris Concannon, CEO de MarketAxess, para quien esta empresa aporta una red líder de negociación de renta fija y una profunda experiencia en el mercado, mientras que ICE aporta protocolos adicionales para la negociación minorista y patrimonial, datos sólidos, conectividad y una gama más amplia de productos.