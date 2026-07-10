Gobierno de Trump limita ley de especies en peligro; ambientalistas advierten riesgo para hábitats

El gobierno del presidente Donald Trump finalizó el viernes una norma que restringe la definición de "daño" en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), una medida que en la práctica podría abrir la puerta a una destrucción generalizada de hábitats, según conservacionistas.

El Departamento del Interior y el de Comercio presentaron el cambio como un retorno al espíritu inicial de la ley, poniendo fin a lo que calificaron como años de excesos regulatorios.

"Durante años, las agencias federales abusaron de la ESA para obstaculizar el uso legítimo de la tierra e imponer cargas a las familias y empresas estadounidenses", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado.

"Esta medida devuelve el sentido común, respeta la propiedad privada, ofrece la certidumbre tan necesaria para los propietarios de tierras y se ajusta al estatuto que el Congreso aprobó realmente", añade.

La histórica Ley de Especies en Peligro de Extinción fue aprobada en 1973 y se le atribuye haber salvado al águila calva, al caimán americano y otras especies emblemáticas. Prohíbe la "captura" de especies en peligro.

La ley definía ese término como el hecho de "acosar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar, capturar o recolectar, o intentar realizar cualquiera de esas conductas".

En la aplicación de la norma, el gobierno había precisado el término como "una modificación o degradación significativa del hábitat" cuando provocara la muerte o lesiones de animales silvestres, al perturbar gravemente sus comportamientos esenciales, en particular la reproducción, la alimentación o el refugio.

Esta interpretación estuvo en vigor durante casi tres décadas. Ahora la administración Trump le pone fin.

Las organizaciones de defensa del medio ambiente consideran que este cambio podría facilitar actividades industriales con consecuencias perjudiciales para los ecosistemas.

"Si los animales ya no tienen un lugar donde vivir, no pueden sobrevivir", advirtió Tara Zuardo, de la organización ambiental Center for Biological Diversity.