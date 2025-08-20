A la Reserva Federal le preocupa más la inflación que el empleo

La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) concluyeron que los riesgos inflacionarios superan a los del empleo, según las actas de su más reciente reunión, que mostraron división en el banco central de Estados Unidos (EU) sobre los efectos de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

Al término de la última reunión en julio del Comité de Política Monetaria, que fija las tasas de interés de referencia, los funcionarios de la Fed decidieron mantener los réditos sin cambios por quinta vez consecutiva. Sin embargo, esta opinión no fue unánime, ya que dos de ellos se mostraron a favor de un recorte de 25 puntos base.

Según las actas de sus debates, los funcionarios a favor de una reducción de las tasas minimizaron el impacto de los aranceles en la inflación, considerándolo transitorio, pero consideraron que el riesgo de deterioro del mercado laboral “ha aumentado significativamente”. Para ellos, esto justifica que la Fed actúe.

El banco central estadounidense aplica su política monetaria basado en dos objetivos concurrentes: una inflación de cerca de 2.0% a largo plazo y una economía con pleno empleo. Para los miembros que optaron por mantener las tasas de interés en su rango actual de 4.25 a 4.50%, la inflación sigue en un nivel demasiado alto, al igual que la incertidumbre sobre la economía estadounidense.

En general, todos se mostraron cautelosos. Afirmaron que “monitorearán la información futura sobre las perspectivas económicas” y expresaron su disposición a “ajustar la postura económica si surgen riesgos que puedan frustrar los objetivos de la Fed”.

Las tasas directrices se han mantenido sin cambios desde diciembre. Sin embargo, la gran mayoría de los inversionistas cree que la Fed recortará las tasas en su próxima reunión, a mediados de septiembre.