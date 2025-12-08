Recortará Fed la tasa en decisión del 10 de diciembre

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés) aplicará un último recorte de tasas este año en la decisión monetaria de este miércoles 10 de diciembre, que llevaría al rédito a un rango de 3.50 a 3.75% anticiparon analistas de Barclays y de la consultoría Oxford Economics.

De acertar con el pronóstico, esta acción hilará tres recortes consecutivo en la tasa de un ciclo gradual de flexibilización que inició en septiembre del 2024 y llevará al rédito a un nivel no visto desde enero del 2008.

Los expertos de Barclays anticipan que pese al recorte, el Comité utilizará un lenguaje hawk que en lenguaje monetario indica cautela sobre los datos económicos que pesan en el cumplimiento de los objetivos centrales que para la Fed son el pleno empleo y la inflación estable en 2 por ciento.

Esta postura indicaría que viene una pausa en la siguiente decisión monetaria, programada para el mes de enero, en espera de reconocer si el mercado laboral no se ha deteriorado.

Los expertos de Barclays ponen de relieve que en el comunicado de la decisión de diciembre se conocerán las expectativas actualizadas de crecimiento, inflación y empleo que tiene la Fed. Y sostuvieron su pronóstico de que el Comité recortará la tasa el próximo año en dos movimientos adicionales.

Los expertos de Oxford Economics destacaron que será una decisión dividida, pues unos quieren esperar para evaluar el impacto de las acciones monetarias en la inflación y la economía, ya que con el recorte la tasa estará en una posición más neutral.

La decisión monetaria de diciembre será la última del año. En el transcurso del 2025, el FOMC llevó la tasa de 4.25 a 4.50% que tenía en enero al 3.75 a 4% actual, una reducción de 50 puntos en dos movimientos.

Como se recordará, la Fed tiene un doble mandato, que es velar por la estabilidad de precios, donde la inflación no puede rebasar 2% y garantizar condiciones para tener pleno empleo.

En el anuncio de septiembre, actualizaron su pronóstico para la inflación y anticiparon, una variación de 3%, similar a la prevista en junio. Y para el 2026, esperaban que se ajustará a 2.6% mayor al 2.4% estimado por ellos en la decisión previa.

Por tratarse del anuncio de septiembre, el Comité divulgó su actualización de proyecciones económicas. Prevén que la economía conseguirá un crecimiento de 1.6% este año desde 1.4% previsto en la decisión de junio.

Para el 2026 proyectaron un PIB de 1.8%, ligeramente mayor a 1.6% estimado en junio y para el 2027, anticipan un crecimiento de 1.9% que supera 1.8% previo.