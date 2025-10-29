Primer ministro de UK aumentaría impuestos

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, se negó ayer 29 de octubre, a comprometerse con la promesa anterior de no subir los impuestos a los trabajadores antes de la presentación del presupuesto el mes que viene, alegando que las próximas previsiones mostrarían que la economía se encuentra en peor estado de lo que se pensaba.

Los economistas han afirmado que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, podría verse obligada a romper la promesa del gobierno y subir el Impuesto sobre la Renta, una medida que rompería el compromiso que el Partido Laborista adquirió con los votantes.

Kemi Badenoch, líder de la oposición del Partido Conservador, preguntó a Starmer si mantenía su promesa de no aumentar el Impuesto sobre la Renta, las cotizaciones a la seguridad social ni el impuesto sobre el valor añadido.

Starmer respondió que el gobierno daría a conocer sus planes en los presupuestos del 26 de noviembre.

Badenoch señaló que él había respondido con una sola palabra, “sí”, cuando se le hizo exactamente la misma pregunta en julio.

Starmer dijo que no anunciaría los planes presupuestarios por adelantado, pero que la esperada rebaja de las perspectivas de productividad de Reino Unido por parte de los analistas oficiales representaba un juicio sobre los 14 años de mandato de los conservadores.

“Esas cifras están saliendo a la luz ahora y confirman que los tories (conservadores) causaron aún más daño a la economía de lo que pensábamos”, afirmó Starmer.

Se espera que el organismo supervisor del presupuesto británico recorte su previsión de productividad en 0.3 puntos porcentuales, más de lo previsto, según informaron el martes fuentes familiarizadas con la situación, lo que podría suponer un impacto de 20,000 millones de libras en las finanzas públicas.

Se cree que Reeves está barajando varias opciones para mantener su objetivo de equilibrar el gasto diario con los ingresos fiscales para finales de la década.