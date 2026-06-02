Persiste preocupación fiscal en Colombia rumbo a relevo de Petro

Fitch Ratings aseguró que la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio tendrá implicaciones significativas para la política económica y las perspectivas de crecimiento de Colombia, en medio de un escenario marcado por desafíos fiscales, bajo crecimiento y presiones sobre las finanzas públicas. Según el análisis, Abelardo de la Espriella obtuvo un mejor resultado de lo esperado en la primera vuelta electoral del 31 de mayo, al alcanzar 43.7% de los votos frente a 40.9% de Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico y quien seguiría con las banderas del Gobierno actual.

La reacción positiva de los mercados financieros tras la jornada electoral reflejó la expectativa de que De la Espriella podría estar mejor posicionado para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos que, según Fitch, se profundizaron durante la administración de Gustavo Petro.

La firma advirtió que el próximo presidente deberá enfrentar un déficit fiscal elevado. En 2025, el déficit del Gobierno Central alcanzó 6.4% del PIB y Fitch estima que se requiere un ajuste equivalente a 4% del PIB para estabilizar la deuda pública. Aunque los mayores precios internacionales del petróleo podrían aumentar los ingresos fiscales en 2027, la calificadora considera que este apoyo sería temporal.

Fitch señaló que ambos candidatos han planteado medidas para corregir las cuentas fiscales, aunque enfrentan importantes limitaciones. De la Espriella propone una reducción de 40% en el tamaño del Estado, mientras que Cepeda plantea contener salarios y beneficios del sector público. Sin embargo, el peso de rubros como pensiones, salud y transferencias territoriales dificultaría cualquier ajuste de gran magnitud.

La firma calificadora considera que la consolidación fiscal requerirá medidas por el lado de los ingresos. No obstante, advierte que una nueva reforma tributaria no está garantizada. De La Espriella ha prometido reducir impuestos, mientras que Cepeda, aunque es partidario de mayores ingresos fiscales, podría enfrentar obstáculos en el Congreso similares a los que tuvo el Gobierno Petro. En cuanto al crecimiento económico, Fitch indicó que siguen las dudas sobre la capacidad de expansión de la economía.

La calificadora destacó que De la Espriella ha planteado impulsar el crecimiento mediante el desarrollo de hidrocarburos, incluido el fracking, recortes tributarios y una reducción de cargas regulatorias para las empresas. Cepeda, por su parte, propone dar continuidad al modelo con mayor participación estatal impulsado por Petro, aunque Fitch considera que aún no ha presentado iniciativas concretas para reactivar la inversión privada.

La firma calificadora advirtió que cualquiera de los dos candidatos enfrentará restricciones políticas para implementar su programa. El próximo Congreso seguirá fragmentado, lo que obligará a negociar la aprobación de reformas.

Además, alertó sobre posibles protestas sociales, especialmente frente a eventuales recortes de gasto o medidas de seguridad más estrictas.

La calificadora recordó que en diciembre de 2025 rebajó la nota soberana de Colombia a BB con perspectiva estable.