Moody's sube la nota de Costa Rica y la pone en perspectiva estable

La agencia Moody's Ratings informó el miércoles que elevó la calificación de Costa Rica a "Ba2" y modificó la perspectiva a estable desde positiva, al señalar una mejora significativa en las perspectivas fiscales y de deuda del país centroamericano.

Moody's explicó que la decisión refleja su visión de que los indicadores fiscales y de endeudamiento del gobierno han mostrado avances importantes, lo que respalda la mejora en la nota soberana.

La agencia indicó que la perspectiva estable considera un equilibrio entre riesgos al alza y a la baja para la calificación de Costa Rica, tras los progresos observados en la consolidación fiscal.

De acuerdo con Moody's, se espera que un crecimiento económico robusto, aunque más moderado, continúe apoyando la reducción de la carga de deuda del gobierno costarricense en los próximos años.

La firma agregó que la asequibilidad de la deuda mejorará de manera constante, ya que los pagos de intereses del gobierno han comenzado a disminuir incluso en términos nominales.

El Ministerio de Hacienda aseguró que la mejora de la nota de Moody's refleja el reconocimiento internacional al esfuerzo del país para fortalecer sus finanzas públicas y consolidar una trayectoria de responsabilidad fiscal.

"Costa Rica avanza en la dirección correcta, la mejora anunciada por Moody's es un respaldo al compromiso del país con la disciplina fiscal y la buena gestión de la deuda pública", dijo el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños.

"Significa que nuestras decisiones están generando confianza y que el camino de responsabilidad que hemos trazado rinde frutos concretos. Sin embargo, también es un recordatorio de que debemos seguir trabajando, porque aún queda mucho por hacer para consolidar la sostenibilidad de las finanzas públicas".