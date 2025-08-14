Pobreza en México se redujo casi 7 puntos porcentuales en 2024

En la última década la pobreza en México ha logrado reducirse de manera importante; con excepción del 2020 cuando la crisis por pandemia se reflejó en un aumento de la población pobre.

Al corte del 2024 se observó que el 29.6% de los mexicanos vive en algún grado de pobreza (moderada o extrema), según cifras de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024 difundida por el Inegi.

Este nivel fue significativamente más bajo que el registrado en 2022, cuando la pobreza total en México fue de 36.3 por ciento.

Las transferencias directas (apoyos de gobierno y otras ayudas) y los envíos históricos de remesas que se realizaron en estos años fueron uno de los principales motores de ingresos corrientes para las familias mexicanas.

Las cifras muestran que sin estas ayudas la pobreza ascendería a 32.8 por ciento.