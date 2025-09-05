Buscar
El Economista
Economía

Lectura 2:00 min

Mercado mantiene expectativa del PIB de México en 1.4% para 2026 : Encuesta de Citi

Solo tres grupos consultados anticipan que el Producto Interno Bruto de México podría ubicarse entre cero y 0.9%, siendo BNP Paribas quien tiene la previsión más baja en 0.5 por ciento.

main image

Zócalo de la Ciudad de México. Foto:SHUTTERSTOCK

Yolanda Morales

El mercado anticipa que la economía mexicana registrará un crecimiento de 1.4% el próximo año, de acuerdo con la encuesta de expectativas recabada por Citi.

Este pronóstico es igual al recogido hace un mes, pero se encuentra debajo del estimado que previó el Gobierno federal en sus Precriterios generales de política económica que en abril, estaban en 1.9% como punto medio de un rango que va del 1.5% al 2.5 por ciento.

Te puede interesar

Cabe recordar que este lunes 8 de septiembre se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará su proyecto de presupuesto, el primero del gobierno de Claudia Sheinbaum.

En el detalle de la información se puede ver que solo tres grupos consultados anticipan que el PIB podría ubicarse entre cero y 0.9%, siendo BNP Paribas quien tiene la previsión más baja en 0.5 por ciento.

Te puede interesar

En contraste, quien tiene el pronóstico más alto del PIB para el próximo año es Barclays, en 2 por ciento.

Para el desempeño de la actividad económica de este año, se observa un nuevo ajuste al alza en el promedio de previsiones, el segundo quincenal consecutivo, que ahora las deja en 0.5 por ciento.

Temas relacionados

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete