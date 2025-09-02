PIB per cápita estancado es uno de los pendientes del gobierno

La administración de Claudia Sheinbaum heredó el pendiente de revertir el estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el cual no ha logrado recuperar los niveles que se observaron en el 2018, de acuerdo con la organización México ¿Cómo Vamos?

En un análisis del Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum, la organización indicó que el pendiente heredado es revertir este estancamiento, dado que el PIB per cápita se encuentra en niveles cercanos a los del 2017.

De esta manera, la estimación es que en el primer trimestre de este año, el PIB per cápita fue de 191,549 pesos, menor a los 192,761 pesos que se reportaron en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, continúa 1.2% por debajo de lo observado en el 2018, cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto alcanzó un nivel de 193,990 pesos por persona.

“El ritmo de crecimiento de México es insuficiente, pues a pesar de que la economía en su agregado ha presentado un crecimiento positivo (0.9% anual acumulado en el primer semestre del 2025 vs primer semestre del 2024), ésta no ha sido capaz de mantener el incremento al incorporar el crecimiento poblacional”, destacó la organización civil.

En este sentido, aseveró que el crecimiento económico sostenido es una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de la población mexicana.

De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al primer semestre del año la economía mexicana tuvo un crecimiento anual de 1.2% y trimestral de 0.7 por ciento.

En tanto, la expectativa del gobierno es que la economía logre un crecimiento entre 1.2 y 2.3% este año, el cual ha sido catalogado como algo sumamente optimista y difícil de alcanzar ante la incertidumbre económica que se vive en el mundo.

Integración

México ¿Cómo Vamos? aseveró que para lograr una prosperidad compartida se debe fomentar la integración del sur-sureste con las cadenas productivas de norteamérica, recordando que el sur ha sido, históricamente, una región rezagada en los aspectos económicos y sociales en comparación con otras regiones del país.

Ante esta situación, es común que las regiones del sur tengan un menor progreso social, por lo que la actual administración debe estar consciente de que la inversión no sólo llega, sino que permanece en estados con un alto progreso social.

En este sentido, destacó la estrecha relación entre México y Estados Unidos que ha generado beneficios para los estados de sur de Estados Unidos así como de los estados del norte de México, en cuestiones como la salud y educación.

“La historia de éxito de Norteamérica es una oportunidad para revertir el rezago de la región del sur sureste y promover mejoras en el progreso social. Lo anterior, con el propósito de crear condiciones para atraer nuevas inversiones que, a su vez, fortalezcan el mercado laboral y mejoren la calidad de vida de las personas”, consignó.