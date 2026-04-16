Inversión a tiempo salvaría a 32 millones de la pobreza

Invertir tan solo 6,000 millones de dólares en ayudas económicas directas o subsidios energéticos para compensar el aumento vertiginoso de los precios de la energía provocado por la guerra en Medio Oriente podría evitar que 32 millones de personas en todo el mundo caigan en la pobreza, declaró a Reuters Alexander De Croo, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De Cro afirmó que seis semanas de guerra han echado por tierra décadas de avances en materia de desarrollo, pero que una inversión relativamente pequeña podría garantizar que la guerra no empuje a millones de personas a la pobreza.

“El primer paso, por supuesto, es poner fin a la guerra”, afirmó, a lo que seguiría la reanudación del comercio. Sin embargo, también es necesaria una respuesta política específica y oportuna, por ejemplo, mediante ayudas económicas de duración limitada o subvencionando los costos energéticos, aunque esto sea, en general, menos eficaz, señaló.

Las declaraciones de De Croo se producen en medio de las preocupaciones planteadas por altos funcionarios de Finanzas durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quienes advirtieron contra la adopción de medidas generales que puedan exacerbar la inflación. Muchos países en desarrollo tienen poco margen fiscal y una deuda alta.

El FMI rebajó sus previsiones de crecimiento por el alza de los precios de la energía provocados por la guerra y a las interrupciones del suministro, y advirtió que la economía global puede verse al borde de la recesión si la guerra continúa y el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril hasta el 2027.