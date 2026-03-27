Gobierno implementa nuevo mecanismo para combatir el "huachicol fiscal"

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementó este viernes un nuevo mecanismo para combatir el mercado ilícito de combustibles “huachicol fiscal”.

En un comunicado conjunto, instituciones del gobierno precisaron que como parte de las acciones que el gobierno lleva a cabo para dar certeza y seguridad a la población sobre la comercialización y trazabilidad de los combustibles, el próximo 24 de abril entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Este nuevo mecanismo fue creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y forma parte de la estrategia conjunta para combatir la corrupción, el robo y el contrabando de combustibles.

El complemento forma parte del CFDI, por lo que los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con un permiso vigente ante la Comisión Nacional de Energía.

“En el caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto”.

La Sener invitó a las personas permisionarias a verificar la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularizar su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones, en el siguiente enlace.

E gobierno reitera su compromiso para promover el mercado lícito de combustibles, combatir el robo y contrabando de gasolinas, así como fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de los mexicanos.