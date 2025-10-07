Avanza combate a factureras y huachicol fiscal: más de 100 querellas, por 16 mil mdp, y 59 denuncias en dos años

Durante la reciente comparecencia de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se presentaron avances sustantivos en el combate a los delitos fiscales vinculados con facturación falsa, contrabando y huachicol fiscal, como parte de la estrategia integral para proteger los ingresos públicos del país.

La Procuraduría Fiscal de la Federación informó que, en los últimos dos años, la autoridad fiscal ha presentado más de 100 querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con operaciones ilícitas en el sector de hidrocarburos, además de 59 denuncias por más de 54 mil millones de pesos contra redes de factureras.

Relató que estos resultados reflejan la coordinación interinstitucional entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el propósito de desmantelar esquemas de evasión y recuperar recursos públicos.

En el marco del Paquete Económico 2026, se ratificó que no habrá creación ni aumento de impuestos, y que el esfuerzo se concentrará en cerrar espacios a la simulación, fortalecer la recaudación y garantizar un uso transparente y justo de los recursos públicos.

Con estas acciones, México avanza hacia una hacienda pública más sólida, ética y libre de impunidad fiscal.