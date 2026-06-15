Georgieva celebra acuerdo entre EU e Irán

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), celebró ayer el acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington, aunque advirtió que las repercusiones del conflicto sobre el abastecimiento mundial de energía tardarán en disiparse.

El domingo Irán y Estados Unidos (EU) acordaron poner fin a casi cuatro meses de una guerra que provocó la paralización del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos.

“Cuanto antes se resuelva, mejor, sobre todo porque el suministro tardará en recuperarse dado el importante daño a la infraestructura” en el Golfo, escribió Georgieva en una nota en el sitio web del Fondo.

En este sentido, “el anuncio del alto el fuego del domingo es bienvenido”, añadió.

La organización con sede en Washington debe actualizar el 8 de julio su informe Perspectivas de la Economía Mundial.

En abril, el FMI había rebajado las proyecciones de crecimiento mundial debido al impacto de la guerra. En el escenario más grave, proyectaba que el crecimiento mundial caería a 2.0% y que la inflación se ubicaría por encima de 6.0 por ciento.

Georgieva subrayó que la economía mundial “parece resistir en general”, y dijo que sus dos motores, EU y China, registran un “sólido dinamismo”.

Sin embargo, reiteró que el conflicto sigue siendo “un claro riesgo para el crecimiento mundial” y señaló “disparidades significativas” en sus efectos.

“Los países que combinan una fuerte dependencia de las importaciones de energía con un margen de maniobra limitado en materia de políticas son los especialmente afectados”, afirmó.

Lagarde se une a la celebración

Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), también acogió con satisfacción la noticia del alto el fuego, afirmando que podría contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque algunos de sus colegas advirtieron que esto no reduciría de inmediato la elevada inflación de la zona euro. “Si esta noticia se confirma con los acontecimientos de los próximos días y la firma de un memorando de entendimiento, es una buena noticia. No podemos sino celebrarlo”, expresó Lagarde.