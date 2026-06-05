Querétaro es la ciudad más competitiva del país reconocida por el IMCO: Felipe Macías

La ciudad de Querétaro y su zona metropolitana, se colocó en el primer lugar nacional en competitividad, entre las ciudades de más de 1 millón de habitantes, de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, destacó que este es resultado del trabajo coordinado entre gobierno estatal, presidentes municipales de la zona metropolitana, la iniciativa privada, academia y sociedad para generar condiciones de crecimiento, desarrollo y calidad de vida para las familias queretanas.

“Esto significa que Querétaro es una ciudad que genera oportunidades, atrae inversión, impulsa la innovación y ofrece condiciones para que las familias puedan desarrollarse, pero este reconocimiento no es casualidad, es resultado de una visión clara y del trabajo ordenado que hemos impulsado durante los últimos 20 meses para fortalecer nuestra economía atraer inversiones, mejorar nuestros servicios y construir un futuro con más oportunidades para todas y todos”.

Dentro de estos indicadores, Querétaro obtuvo el primer lugar en Innovación y Economía, impulsado por la capacidad para generar inversión, innovación y desarrollo tecnológico; el primer lugar en Sistema Político y Gobierno, que refleja instituciones sólidas y una gestión pública eficiente.

La zona urbana alcanzó el primer lugar nacional en grado de escolaridad, lo que la consolida a Querétaro como una de las ciudades con mayor capital humano del país y el segundo lugar nacional en ingresos propios municipales, lo que refleja una hacienda pública sólida y capacidad de gestión.

“Detrás de cada indicador, hay algo más importante, el talento y la confianza de las y los queretanos. Este reconocimiento nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir construyendo, una ciudad con más oportunidades, más innovación y una mejor calidad de vida para todas y todos”, expresó el alcalde.