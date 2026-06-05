El bitcoin pierde 6% y cae por debajo de los 60,000 dólares

El bitcoin cayó por debajo de los 60,000 dólares este viernes, su nivel más bajo desde octubre de 2024, justo antes de la victoria electoral de Donald Trump, que lo llevó a su marca récord.

La criptomoneda más famosa del mundo perdía cerca de un 6% hacia las 16:15 GMT, con un precio de 59,770.90 dólares, antes de atenuar sus pérdidas ligeramente.

La segunda elección de Trump, un firme defensor de las criptomonedas, generó una ola de entusiasmo que hizo que el precio del bitcoin se disparara hasta casi 110,000 dólares.

La caída actual se debe a factores que incluyen una venta corporativa, según Emma Bernuau, consultora en Eurosagency.

Una venta inesperada por parte de Strategy —uno de los tenedores corporativos de bitcoin más destacados— sacudió la confianza.

La empresa reveló que había vendido 32 bitcoins de sus reservas, la primera venta de este tipo en varios años.