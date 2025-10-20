Fisco auditará a 16,200 contribuyentes

El fisco auditará en el 2026 a 16,200 contribuyentes (0.02% del total) con alto riesgo de impago de impuestos, de acuerdo con los criterios de programación de auditorías para el próximo año.

Esto en un 2026 en el que la autoridad fiscal tendrá más facultades para combatir a las factureras y revisar con mayor lupa el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

En particular, la autoridad fiscal auditará el siguiente año a 1,200 grandes contribuyentes (aquellas empresas o personas físicas que tuvieron ingresos por más de 1,250 millones de pesos), cifra que representa a 6.3% del total.

Igualmente auditará a 12,000 medianos y pequeños contribuyentes, 0.02% del total, así como a 3,000 contribuyentes de comercio exterior, esto es 2.5% del total.

La autoridad informó los supuestos de conductas bajo las cuales iniciará auditorías el próximo año, entre los cuales están operaciones con factureras o nomineras.

Es de resaltar que en la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) aprobada por la Cámara de Diputados se dan mayores facultades al fisco para ir contra las factureras, entre ellas que se les pueda denunciar por delitos relacionados con facturas falsas.

“Se modifica el Código Fiscal para incluir dentro esa misma sanción de dos a nueve años de prisión a quien enajene, a quien emita, a quien reciba, a quien compra, quien adquiera comprobantes falsos”, explicó el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Luis Carlos Figueroa Moncada.

Prisión preventiva oficiosa

En la reforma aprobada que forma parte del Paquete Económico 2026 se armoniza el CFF con el artículo 19 constitucional para que se les pueda aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes estén vinculados a proceso por delitos relacionados con factureras.

Las factureras son conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), las cuales están en una “lista negra” que publica la autoridad fiscal para tenerlas bien identificadas.

Según la lista definitiva más reciente, en México hay 11,067 EFOS.

Además de las factureras y nomineras, otros contribuyentes que estarían bajo la lupa son los que presenten pérdidas fiscales recurrentes, que simulan o abusan de deducciones, que obtengan ingresos no declarados o que abusen de estímulos fiscales.

Se hará enfasis especial en auditar a los contribuyentes que presenten inconsistencias entre lo que importan y lo que venden. También se auditarán a los que realicen operaciones con paraísos fiscales, que soliciten devoluciones improcedentes y que paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.