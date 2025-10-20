La Fed está dispuesta a recortar tasa de interés

La Reserva Federal (Fed) celebrará una reunión sobre política monetaria la próxima semana con una visión de la economía oscurecida por el cierre del gobierno estadounidense, que ha suspendido la publicación de datos clave, situación poco ideal para los responsables políticos, divididos sobre qué riesgos merecen mayor atención.

No se han publicado datos oficiales sobre el empleo desde que comenzó el cierre del gobierno federal el 1 de octubre, pero la información de la que se dispone apunta a un crecimiento del empleo aún débil.

Los propios informes económicos de la Fed, que siguen elaborándose en el banco central autofinanciado, mostraron posibles grietas en el gasto de los consumidores, y las recientes encuestas de confianza empresarial apuntaron a una caída.

Sin embargo, las empresas también advierten de próximas alzas de precios en un momento en el que la inflación se sitúa por encima del objetivo de 2.0% de la Fed, las estimaciones de crecimiento económico general se están revisando al alza a medida que se aclara el alcance de la inversión empresarial, y los economistas han comenzado a señalar una posible sacudida económica el próximo año.