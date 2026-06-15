Fed abandonaría orientación futura en el primer anuncio liderado por Warsh

Analistas del sector privado anticipan que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dejará sin cambio la tasa, entre 3.50 y 3.75%, en la decisión programada para mañana. En dicha cita se estrenará Kevin Warsh, como presidente de la Reserva Federal.

Analistas de Barclays, Oxford Economics y Canaccord Genuity proyectan que el Comité eliminará cualquier orientación sobre las acciones futuras. Esto apoyándose en los dichos de Warsh, cuando compareció en el Senado de Estados Unidos; en aquel momento afirmó que esta práctica del forward guidance alerta al mundo entero sobre futuras acciones y ata de manos a los miembros del Comité en caso de algún imprevisto.

Los analistas anticiparon que el gráfico de puntos, que acompañará la decisión de este anuncio, evidenciará que la tasa se mantendrá sin cambio el resto del año.

El gráfico de puntos es el reporte trimestral de las previsiones que tiene cada uno de los miembros del FOMC sobre la posición monetaria adecuada que esperan de la tasa en los próximos meses.

Tal como explicaron analistas de Barclays, las presiones alcistas en la inflación de Estados Unidos, mejores condiciones del mercado laboral y la incertidumbre sobre el impacto rezagado de los conflictos en Medio Oriente, serán los temas que tendrá que valorar el Comité para tomar la decisión, la cuarta del año.

En tanto, analistas de la consultoría Oxford Economics consideran que se ha intensificado la posibilidad de que el comunicado traiga un tono más restrictivo y consideran que sí podrían barajar en el transcurso del año, condiciones para subir las tasas.

Apenas la semana pasada, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que en mayo se alcanzó una inflación de 4.2% en aquel país, que es el doble del objetivo puntual que tiene el banco central, que es 2% y resultó además el nivel más alto en tres años.

Acuerdo con Irán, clave: Canaccord

Aparte en un análisis de la administradora de servicios financieros de origen canadiense, Canaccord, explicaron que el acuerdo con Irán puede aliviar las presiones inflacionarias en Estados Unidos, porque se destensarán los precios de energéticos.

Sin embargo, acotaron que el efecto en precios no será inmediato y es probable que la inflación vinculada a energéticos continúe latente. Esto abre la posibilidad de que el FOMC endurezca la posición monetaria.

Los analistas de Canaccord agregaron que Warsh asume el liderazgo de un comité que tiene una inclinación restrictiva.

Si bien conceden la posibilidad de que los precios de energía presenten una caída sostenida, descartan que tan pronto como en esta decisión, flexibilicen esa posición los miembros hawk del Comité.

Hawkish en lenguaje monetario indica baja tolerancia de los miembros a la inflación, lo que propicia inclinación a mantener las tasas altas.