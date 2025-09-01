Especialistas suben expectativa de crecimiento y moderan las de inflación: Encuesta Banco de México

Especialistas del sector privado revisaron al alza su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año a 0.40%, según los resultados de la Encuesta aplicada por Banco de México.

Esta previsión muestra un nuevo ajuste sobre el pronóstico de 0.20% que tenían el mes pasado y con esta revisión se acumularon cuatro correcciones mensuales consecutivas al alza desde el 0.08% proyectado en mayo.

Tal como lo ha explicado en entrevista el decano de la Junta, subgobernador Jonathan Heath, las expectativas del mercado muestran la credibilidad de los agentes económicos de que la inflación llegará al objetivo.

Con los resultados de la encuesta, el Banco de México obtuvo el promedio de las expectativas de inflación que espera el mercado para el cierre del año, y está en 3.95 por ciento. Este pronóstico muestra una corrección a la baja desde el 4.05% que proyectaron el mes pasado.

Banco de México anticipa que la inflación llegará al objetivo de 3% en el segundo trimestre del próximo año, pero la citada encuesta levantada por el banco central, evidencia que el mercado no esperan que se alcance objetivo ni en el año 2027.

De acuerdo con la información contenida en la encuesta, los especialistas anticipan para el próximo año un crecimiento de 1.34% para el PIB, una expectativa ligeramente arriba del 1.31% a la que tenían el mes pasado que sin embargo está por debajo del 1.75% que esperaban en enero de este año.

La expectativa de inflación para el 2026 de los especialistas consultados es de una variación de 3.74%, que muestra un ajuste desde el 3.75% que previeron el mes anterior.

Los especialistas consultados destacaron ente los factores que pueden obstaculizar al crecimiento de la economía a los factores coyunturales como la política sore el comercio exterior con el 20% de las menciones.

Le siguen en origen de preocupación la inseguridad pública con el 16% de las respuestas así como problemas de falta de estado de derecho, con el 9% de las respuestas.

No es buen momento para invertir

En el apartado de la encuesta sobre la percepción que tienen los analistas acerca del entorno actual, muestran que el 98% de los especialistas considera que la economía no está mejor que hace un año. Esta proporción es similar a la que tenían este sentimiento el mes anterior.

En el mismo apartado, el 21% anticipa que empeorará el clima de los negocios y 60% cree que permanecerá igual.

Además el 56% de los encuestados advirtió que la coyuntura actual es un mal momento para invertir y solo 5% dice que sí es un buen momento. Y un 40% reconoce que no está seguro si es momento para considerar inversiones.