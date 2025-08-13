Economistas alemanes critican la lentitud de reformas estructurales

Los economistas afirman que la falta de reformas estructurales del nuevo Gobierno, sobre todo para frenar el costo de las pensiones, plantea problemas a largo plazo para Alemania, aunque un programa de gasto masivo impulse la economía a corto plazo.

La anémica economía alemana podría enfrentarse a un tercer año consecutivo de contracción, y reactivar el crecimiento es una de las principales tareas del Gobierno del canciller Friedrich Merz.

Los economistas de las universidades alemanas critican los 100 primeros días de Merz en el cargo. Una encuesta del instituto económico Ifo mostró el miércoles que 42% de los 170 profesores calificaban negativamente las medidas de política económica del nuevo Gobierno, mientras que sólo una cuarta parte las valoraba positivamente.

“Se necesita urgentemente una reforma de las pensiones, pero las medidas adoptadas por el Gobierno alemán van totalmente en la dirección equivocada”, dijo Niklas Potrafke, investigador del Ifo.

Los economistas encuestados criticaron especialmente la ampliación de la “pensión materna”, un complemento a la pensión que reconoce a los padres, principalmente a las madres, el tiempo dedicado a la crianza de los hijos, así como la falta de un aumento en la edad de jubilación.

La política más positiva, según los economistas, es el refuerzo de la inversión pública, con un fondo especial de 500,000 millones de euros para infraestructuras. También se mostraron positivos respecto al “impulso a la inversión”, que ofrece mejores opciones de amortización para las empresas, así como un mayor gasto en defensa y la anunciada reducción del impuesto de sociedades.

A corto plazo, la mitad de los encuestados espera un impacto positivo en la economía a partir de las medidas gubernamentales hasta la fecha, mientras que sólo 12% prevé efectos negativos.

En cambio, los economistas se muestran más escépticos respecto a las perspectivas de crecimiento a medio plazo, 34% se muestra bastante positivo, mientras que 26% tiene una visión negativa.

“Se necesitan reformas estructurales orientadas al mercado para generar un crecimiento económico sostenible, pero actualmente no hay indicios de que se vayan a implementar”, declaró Potrafke.