La economía india creció 8.2% en el 3T y superó las expectativas

La economía de India creció un 8.2% interanual en el período julio-septiembre, muy por encima de lo que esperaban los analistas, según datos oficiales publicados este viernes.

Foto: Reuters

AFP

El crecimiento fue más vigoroso que el del anterior trimestre (7.8%), y superó de lejos las expectativas del mercado, que esperaba un avance del 7.4%, según el Ministerio de Estadísticas de India.

Estos últimos datos se vieron impulsados por el aumento de la demanda de los consumidores, el sólido crecimiento del sector manufacturero y factores estadísticos.

También reafirman la posición de India como la economía principal de más rápido crecimiento del mundo, y supone una buena noticia para sus responsables políticos.

Las autoridades del país han tenido que hacer frente a la debilidad de la moneda local, la caída de las exportaciones y el abandono progresivo de las importaciones de petróleo ruso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos indios como castigo por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que según Washington contribuyen a financiar la invasión rusa de Ucrania.

Los aranceles comenzaron a surtir efecto desde agosto, y las exportaciones totales cayeron un 11.8 % interanual en octubre, afectadas por la caída de los envíos con destino a Estados Unidos.

La prensa india ha informado de un inminente acuerdo comercial con Estados Unidos, pero ninguna de las partes ha anunciado oficialmente ningún avance.

