Diputados ratifican a César David Vives Flores como titular de Asuntos Internacionales de Hacienda

Por mayoría de votos, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de César David Vives Flores como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En sesión presencial y con 329 votos a favor, 84 en contra y cero abstenciones, las y diputados ratificaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para nombrar a Vives Flores -quien se desempeñaba como director general de Deuda Pública-, como empleado superior de Hacienda.

Cabe destacar que la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda tiene como funciones principales proponer, para aprobación superior, la política del Gobierno federal en materia de crédito público de la administración pública federal y de la Ciudad de México, en coordinación con la Unidad de Planeación Económica de Hacienda Pública.

De igual modo, participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y en el ámbito de su competencia, en la formulación del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.

Además, en el ámbito de competencia y en coordinación con las unidades administrativas competentes de la SHCP, en aquellos proyectos de infraestructura en los que participe el Gobierno Federal, así como opinar sobre los términos y condiciones financieras de los proyectos de infraestructura de las entidades de la administración pública federal, factibles de financiarse con recursos provenientes de entidades financieras, puntualiza.

Según se dijo, César David Vives Flores cuenta con la experiencia, y trayectoria para desempeñar el puesto encomendado, ya que es licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad de las Américas Puebla, y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Cabe destacar que Vives Flores se venía desempeñando como director general de Deuda Pública, cargo que tomó apenas en enero de 2025; previamente fue director general de Operaciones Financieras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre 2019 y 2023 trabajó en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como director general de Finanzas; entre 2015 y 2018 también fue director general Adjunto de Tesorería; entre 2009 y 2015 fue director de Inversiones y Proyección de Flujos.

Mientras que de 2004 a 2006 fue subdirector de Riesgos de Mercado y consultor de riesgo de Mercado.