Daly, de la Fed, afirma que el recorte de tasas de 50 pb de septiembre no parece justificado

Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, se ha mostrado contraria a la necesidad de un recorte de las tasas de interés de 50 puntos base (pb) en la reunión de política monetaria de septiembre, según informó ayer el Wall Street Journal.

“Me preocupa que se emita una señal de urgencia que yo no percibo en la fortaleza del mercado laboral (…) No lo veo así. No veo la necesidad de ponerse al día”, dijo Daly en una entrevista con el Journal el miércoles.

Desde la decisión de la Fed, el mes pasado, de mantener estables las tasas de interés, parece que se está produciendo un cambio en el banco central de Estados Unidos, con varios funcionarios sonando cada vez más inquietos sobre el mercado laboral y señalando su apertura a un recorte de réditos tan pronto como en septiembre.

Su postura cambiante podría complacer al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha presionado agresivamente al banco central a favor de tasas de interés más bajas durante todo el año.

Daly apoyó la decisión de la Fed el mes pasado de mantener las tasas estables, según el Journal, y desde entonces ha indicado que apoyaría un recorte en septiembre porque las presiones inflacionarias no han sido tan fuertes como se temía y las condiciones del mercado laboral se han suavizado.

“Es probable que la política sea demasiado restrictiva para el rumbo de la economía. Para mí, eso exige una recalibración”, declaró al Journal.

Daly es partidaria de avanzar gradualmente hacia una configuración más neutral “durante el próximo año más o menos”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha presionado a favor de los recortes de tasas mientras la administración avanza en su búsqueda de un sustituto para el presidente de la Fed, Jerome Powell, y la lista de posibles candidatos ha aumentado ya a 11.