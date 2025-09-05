“La confianza es uno de los ejes fundamentales de los bancos centrales”

Cuatro ex gobernadores del Banco de México, advirtieron que entre los mayores retos de la banca central, se encuentra el no perder el foco para preservar la estabilidad de precios.

En el seminario sobre el Centenario del Banco de México, organizado por el ITAM y el Centro Cultural Gómez Morín, el exgobernador Alejandro Díaz de León, afirmó que la razón de ser de todo banco central, es proveer a la sociedad de una moneda confiable. Digital o fiduciaria, pero confiable.

En la misma sesión, el ex gobernador Guillermo Ortíz Martínez, explicó que en su opinión no se ha logrado consolidar el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) como herramienta para reducir el manejo de efectivo.

Mientras el ex gobernador Agustín Carstens, en videoconferencia, advirtió que el mayor reto es el hecho de que han surgido monedas creadas por privados, un dinero creado por utilidades.

Refirió, que en México ya vivimos el problema de tener varias monedas acuñadas y emitidas por distintos gobiernos, previo a la Revolución, lo que generó un gran desorden monetario, en la Revolución, justo cuando nació el Banco de México.

Dijo que los bancos centrales son el vehículo de política para evitar el desorden y aseguró que “de verdad el capital humano es una de las grandes fortalezas del Banco de México”.

El primer gobernador del Banco de México en su era autónoma, Miguel Mancera, explicó que el desarrollo tecnológico de las transferencias interbancarias es uno de los avances más provechosos para la banca central. De otro modo, comentó que sin estos avances “estaríamos inundados de billetes”.

Díaz de León, el gobernador de la transparencia

En el auditorio principal del ITAM, el ex gobernadora de Banxico, Alejandro Díaz de León aseguró que su sueño como economista era trabajar en el área de investigación del Banco de México.

Comentó que tuvo la oportunidad de trabajar en el área de operaciones de la banca central, con artífices de la fortaleza macroeconómica que tiene el país. Específicamente mencionó a Agustín Carstens, Alonso García Tamez y Moisés Shwartz.

El ex gobernador a quien le tocó gestionar la economía en la pandemia, hizo un reconocimiento a los miembros de la Junta de Gobierno que le acompañaron en aquel “choque brutal de oferta”.

Refirió que el tipo de cambio se depreció 35% y que su estrategia para enfrentar el choqu fue a partir de estimaciones, pues no había referencia con qué gestionarla.

Habló del confinamiento que precedió a la declaración de pandemia y su impacto en la incertidumbre así como las medidas extraordinarias que ejecutaron para dejar líquido al mercado y que no hubiera tensión en el mercado de dinero.

Afirmó que su objetivo era evitar que esta crisis inédita, se volviera una crisis de índole financiero.

Ortíz Martínez, del “corto” a la inflación por objetivos

El ex gobernador Guillermo Ortiz Martínez habló de la migración del corto para incentivar la política monetaria al sistema de inflación por objetivos.

Refirió a quienes fueron miembros de su Junta de Gobierno, varios de ellos presentes en la audiencia: José Sidaoui; Jesús Marcos Yacamán; Manuel Sánchez, para explicar cómo discutían en el proceso de construcción de la inflación por objetivos.

Habló de la crisis de mercados emergentes del 98 al 99; las de Brasil, México, Argentina y Rusia.

Comentó sobre “los contagios” y habló directamente al auditorio de estudiantes, como un profesor, para explicar cómo se presentó la volatilidad del sistema financiero. Pasó a la crisis global del 2009, para explicar que fue un momento notable para México, pues a diferencia del 95, la inflación registró una variación de 6% “prueba de fuego de que las expectativas inflacionarias estaban ancladas”.

Ortíz Martínez también habló sobre el desarrollo bajo su liderazgo del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Resaltó que pese a haber sido un pionero en este tipo de pagos electrónicos, nos hemos quedado rezagados en la disminución del manejo de efectivo.

Dijo que desde el punto de vista fiscal, el avance del uso de medios de pagos electrónicos ayudará a reducir la evasión y tomó el ejemplo del sistema PIX de Brasil, que se desarrolló años después del SPEI, con mayor alcance al permitir el pago de transacciones incluso de bajo costo.

Afirmó que no es muy partidario o creyente de la evolución de las criptomonedas ni de que los bancos centrales deban avanzar en emitirlas.

Así nació el bancos de los bancos centrales

El seminario arrancó con una sesión sobre la historia del Banco de México, donde participaron el cronista del Banco de México, Eduardo Turrent; el experto en historia de los sistemas financieros, Gustavo del Ángel; el historiador y ex director del Colegio de México, Javier García Diego y la profesora de historia económica del CIDE, Aurora Gómez Galvarriato.

En esta sesión, Eduardo Turrent habló del origen del instituto central como el llamado banco de los bancos centrales, cuando tuvo que intervenir y apuntalar al funcionamiento de las instituciones financieras en el periodo de la posguerra, de 1939 a 1941.

La profesora Aurora Gómez Galvarriato, destacó que el Banco de México es una institución sólida como pocas que han logrado “sobrevivir al péndulo de los calendarios políticos”.