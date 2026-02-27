BMV termina estable la última sesión de febrero; registra cuarto mes seguido de ganancias

Las bolsas de valores de México cerraron con cambios moderados esta última sesión de febrero y de la temporada de reportes del cuarto trimestre. Los índices locales permanecieron estables al finalizar la jornada, pero registraron su cuarto mes seguido de ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.02% a 71,405.77 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.08% al nivel de 1,415.73 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observaron comportamientos mixtos. La minera Industrias Peñoles encabezó las ganancias, con 4.96% a 1093.64 pesos, mientras que Televisa encabezó las pérdidas, con 6.20% a 10.29 pesos, tras la publicación de su reporte trimestral.

Las bolsas locales registraron su cuarto mes consecutivo de ganancias. El índice S&P/BMV IPC registró un avance de 5.63% frente a su cierre del mes pasado. Sólo en lo que va del año, esta referencia local acumula una mejora de 10.94%, superado a sus pares del exterior.