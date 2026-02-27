Lectura 1:00 min
BMV termina estable la última sesión de febrero; registra cuarto mes seguido de ganancias
Los índices locales permanecieron estables al finalizar la jornada, pero registraron su cuarto mes seguido de ganancias.
Las bolsas de valores de México cerraron con cambios moderados esta última sesión de febrero y de la temporada de reportes del cuarto trimestre. Los índices locales permanecieron estables al finalizar la jornada, pero registraron su cuarto mes seguido de ganancias.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.02% a 71,405.77 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.08% al nivel de 1,415.73 puntos.
Al interior del índice de referencia se observaron comportamientos mixtos. La minera Industrias Peñoles encabezó las ganancias, con 4.96% a 1093.64 pesos, mientras que Televisa encabezó las pérdidas, con 6.20% a 10.29 pesos, tras la publicación de su reporte trimestral.
Las bolsas locales registraron su cuarto mes consecutivo de ganancias. El índice S&P/BMV IPC registró un avance de 5.63% frente a su cierre del mes pasado. Sólo en lo que va del año, esta referencia local acumula una mejora de 10.94%, superado a sus pares del exterior.