El cierre del gobierno podría provocar el colapso de los viajes

La administración del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y los líderes republicanos del Congreso advirtieron ayer 23 de octubre, que las interrupciones en los vuelos aumentarán a medida que el cierre del gobierno entre en su vigésimo tercer día y los controladores pierdan su primer sueldo completo.

Unos 13,000 controladores aéreos y 50,000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte deben trabajar sin cobrar durante el cierre del gobierno. Los controladores perderán su primer sueldo completo el martes.

“Tememos que se produzcan importantes retrasos, interrupciones y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos del país durante estas fiestas”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Si los demócratas siguen paralizando el gobierno, también paralizarán el transporte aéreo estadounidense”.

Los demócratas rechazan la acusación de que son los responsables y afirman que son Trump y los republicanos quienes se niegan a negociar.

“No puedo garantizarles que su vuelo salga a tiempo o que no vaya a ser cancelado. Dependerá de que nuestros controladores aéreos acudan a trabajar todos los días”, declaró el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, en una rueda de prensa.