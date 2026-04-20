BOJ no subiría las tasas de interés este mes

Es probable que el Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) posponga el aumento de las tasas de interés la próxima semana, según afirman cinco fuentes familiarizadas con su postura, ya que las perspectivas cada vez más remotas de que la guerra en Medio Oriente termine a corto plazo mantienen en gran incertidumbre las perspectivas económicas y de precios del país.

Aunque la decisión final podría ser reñida y depender de la evolución de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el banco central se inclina por mantener los réditos sin cambios este mes para dedicar más tiempo a evaluar las repercusiones del conflicto, de acuerdo con las fuentes.

“Dada la gran incertidumbre, es probable que el BOJ considere viable mantener las tasas sin cambios este mes”, expresó una de las fuentes, opinión con la que coincidió otra fuente.

Una tercera fuente señaló que es poco probable que el BOJ suba los réditos; los mercados han descartado la posibilidad de un alza este mes.

Aunque los mercados han reducido sus apuestas sobre un alza de tasas en la reunión del 27 al 28 de abril, esta es la primera confirmación de la opinión que prevalece dentro del banco central.

El conflicto en Medio Oriente ha complicado el plan del BOJ de impulsar las tasas de interés.