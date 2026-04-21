Trump cambia de estrategia, prorroga de manera indefinida tregua con Irán

Washington. A pocas horas de que terminara la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump prorrogó indefinidamente ayer 21 de abril, la tregua con Irán para dar más tiempo a las negociaciones de paz, mientras un desafiante Teherán profirió más amenazas contra sus vecinos del Golfo.

El mandatario republicano atribuyó su decisión a una solicitud del mediador Pakistán y subrayó la necesidad de permitir al "fracturado" gobierno iraní que elabore una propuesta para ponerle fin al conflicto. Sin embargo, afirmó que el bloqueo de los puertos iraníes continuará.

El anuncio de Trump parecía ser unilateral, y no quedó claro de inmediato si Irán, o Israel, aliado de Washington, aceptarían prorrogar el alto el fuego, que comenzó hace dos semanas.

Trump había indicado previamente que no extendería el alto el fuego de dos semanas y había advertido de la reanudación de los bombardeos cuando este expirara.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas, y por lo tanto prolongaré el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

No hubo comentarios inmediatos de los líderes más importantes de Irán, pero la agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán, dijo que Irán no había solicitado una prórroga del alto el fuego y reiteró las amenazas de romper el bloqueo estadounidense por la fuerza.

Un asesor del principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, sostuvo que el anuncio de Trump tenía poco peso.

“La prórroga del alto el fuego de Trump es sin duda una estratagema para ganar tiempo para un ataque sorpresa”, dijo Mahdi Mohammadi, asesor del presidente del Parlamento, en un comunicado en redes sociales, en el que calificó el bloqueo estadounidense de agresión militar en curso. “Ha llegado el momento de que Irán tome la iniciativa”.

Celebración

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en su figura de interlocutor, celebró la prórroga.

"Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un 'Acuerdo de Paz' integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto", escribió en la red social X.

Agradeció a Trump en un comunicado en las redes sociales por “aceptar amablemente nuestra solicitud de prorrogar el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos en curso sigan su curso”.

El jefe de la ONU, António Guterres, elogió el anuncio y se refirió a un "avance importante hacia la desescalada", según un comunicado de su portavoz.

"Despídanse del petróleo"

El vicepresidente JD Vance, quien debía volver a encabezar la delegación estadounidense en las negociaciones entre las partes, finalmente no partió ayer hacia Pakistán, donde se preveía un nuevo encuentro, confirmó la Casa Blanca. Irán se negaba, en ese momento, a enviar una delegación a Islamabad.

Antes del anuncio de Trump, Teherán había amenazado incluso con reanudar los ataques contra los países del Golfo y poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

“Nuestros vecinos del sur deben saber que si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio”, habían advertido los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

Irán sabe cómo “resistir a las intimidaciones”, zanjó el canciller iraní, Abás Araqhi, al denunciar el bloqueo estadounidense de los puertos del país como “un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego”.

"Liberar" a mujeres iraníes

Antes de anunciar la extensión de la tregua, Trump pidió a Teherán que "liberara" a varias mujeres que, según él, estarían amenazadas de ejecución. Sería un "muy buen comienzo para las negociaciones", estimó.

La AFP no pudo confirmar estas amenazas de ejecución ni la identidad de las mujeres cuyas fotografías reprodujo el presidente estadounidense para respaldar su petición.

El poder Judicial de Irán desmintió a Trump asegurando que varias de las mujeres a las que hizo referencia el estadounidenses ya fueron liberadas; otras, dijeron los jueces, no serán sentenciadas de muerte.

En Teherán, donde los principales aeropuertos reabrieron el lunes tras varias semanas cerrados, la vida ha vuelto a la normalidad.

Por lo pronto, Irán sigue inquietando a Trump.