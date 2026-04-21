BOJ ve mayores costos e impagos por tensiones en Medio Oriente

Tokio. Japón debe mantenerse alerta ante los riesgos para su sistema financiero derivados de los acontecimientos en Medio Oriente, señaló ayer 21 de abril, el banco central, advirtiendo que unas tensiones prolongadas podrían mantener elevados los costos energéticos y aumentar los impagos de las empresas.

“El sistema financiero japonés ha mantenido la estabilidad en general”, afirmó el Banco de Japón (BOJ, por sus siglas en inglés) en un informe semestral.

Sin embargo, el informe señala que el aumento de los precios de la energía podría encarecer los costos de adquisición de materias primas de las empresas y afectar a las cadenas de suministro, lo que podría incrementar los riesgos de impago, aunque los préstamos concedidos por los tres bancos más grandes de Japón a Medio Oriente siguen siendo limitados.

“Sigue siendo necesario prestar mucha atención a la posibilidad de que esto pueda afectar a la situación financiera de las empresas y a la gestión de su flujo de caja”, afirmó.

El informe también señaló los riesgos asociados al aumento de la actividad de entidades no bancarias, como los fondos de cobertura, las sociedades de capital riesgo y los prestamistas privados.

Alerta

Según el informe, hasta ahora los principales bancos japoneses sólo han destinado alrededor de 9% de su crédito total en el extranjero a fondos extranjeros, incluidos los de capital riesgo y crédito, lo que indica que su exposición sigue siendo limitada por el momento.

Sin embargo, el BOJ expresó que el sector bancario nacional está cada vez más interconectado con entidades no bancarias extranjeras, y advirtió que las tensiones que afecten a las entidades no bancarias en términos de crédito o liquidez “podrían extenderse más fácilmente a los sectores bancarios de múltiples jurisdicciones”.

Algunos fondos de crédito privado de Estados Unidos se han enfrentado a un gran volumen de solicitudes de reembolso, ya que los inversionistas minoristas, inquietos, se apresuran a salir del mercado ante las preocupaciones sobre la transparencia, las valoraciones y los cambios provocados por la inteligencia artificial.

El mercado de crédito privado de Japón sigue siendo reducido debido al acceso relativamente fácil de las empresas a los préstamos bancarios tradicionales, pero los bancos japoneses han intensificado el financiamiento de fondos de crédito privado internacionales en los últimos años en busca de mayores rendimientos.