Banco de México lanza moneda de plata y billetes conmemorativos por su centenario

El Banco de México conmemora este 25 de agosto de 2025 su primer centenario con la puesta en circulación de una moneda de plata y la emisión transitoria de billetes conmemorativos, ambos de curso legal.

La pieza, acuñada por la Casa de Moneda de México, tiene un valor facial de 10 pesos y contiene dos onzas de plata pura de ley 0.999. En el anverso muestra el Escudo Nacional en relieve rodeado de emblemas históricos y el águila del Códice Mendocino, mientras que en el reverso aparece el edificio principal del Banco de México junto con la leyenda “Centenario de la Fundación del Banco de México”.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2025, la moneda es circular, con diámetro de 48 mm, canto estriado y peso de 62.2 gramos, equivalente a dos onzas troy de plata pura. La emisión será limitada y podrá adquirirse a través de distribuidores autorizados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Billetes conmemorativos en circulación

Los billetes especiales mantendrán su validez como medio de pago y coexistirán con los ya vigentes. En el anverso se podrá leer la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”, debajo del monograma y el texto Banco de México. Estas piezas podrán obtenerse en instituciones bancarias mediante canje por su valor nominal.

El centenario del Banco de México representa un hito en la historia financiera del país. Desde su creación en 1925, la institución ha tenido como misión principal preservar el poder adquisitivo de la moneda y garantizar la estabilidad del sistema financiero.

A lo largo de un siglo, Banxico se ha consolidado como un pilar de la economía nacional, influyendo en la política monetaria, la regulación bancaria y la confianza en la moneda mexicana.

Sheinbaum encabeza celebración por los 100 años del Banco de México

Durante la conmemoración del centenario del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la solidez económica del país gracias a la coordinación entre el banco central, la Secretaría de Hacienda y la banca privada. No obstante, subrayó que el gran reto es hacer el sistema financiero más competitivo y accesible, ya que México es uno de los países que menos crédito otorga en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB).

Sheinbaum enfatizó que millones de familias, emprendedores y pequeñas empresas enfrentan dificultades para acceder al financiamiento. Señaló además que decisiones recientes de Banxico, como la reducción en la tasa de interés, han permitido mantener la estabilidad sin afectar la inflación ni la inversión extranjera directa, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

La mandataria recalcó que controlar la inflación es también una tarea social, pues cuando los precios se descontrolan, los más afectados son los hogares de menores ingresos. En este sentido, reconoció al Banco de México como garante de estabilidad y soberanía económica, al proteger el poder adquisitivo de las familias y brindar certidumbre en momentos de crisis internacionales.

Finalmente, Sheinbaum destacó que, además de la labor del banco central, medidas como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) han ayudado a contener los precios de productos básicos. “En los últimos años hemos demostrado que es posible el desarrollo con justicia, colocando el bienestar en el centro de la política económica”, afirmó, al recordar la reducción de la pobreza y desigualdad en el país.