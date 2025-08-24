Banxico, el que defiende el poder adquisitivo de nuestra moneda

El Banco de México está de manteles largos. Un día como hoy ,el 25 de agosto de 1925, se promulgo la Ley del Banco de México y el consenso de aquellos que han pasado por la Junta de Gobierno y de sus actuales integrantes es que: “no solamente es una institución muy sólida, sino un ancla de la economía mexicana que representa mucho orgullo para los mexicanos”.

Advierten que a nivel global los bancos centrales han sido blanco de ataques, pero confían en que estos embates “serán resistidos dada la fortaleza institucional de los bancos centrales”.

