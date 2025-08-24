Buscar
Banxico, el que defiende el poder adquisitivo de nuestra moneda

Hoy enfrenta la polémica de ampliar el actual mandato del banco central, para que incluya tanto la inflación como el empleo.

Yolanda Morales

El Banco de México está de manteles largos. Un día como hoy ,el 25 de agosto de 1925, se promulgo la Ley del Banco de México y el consenso de aquellos que han pasado por la Junta de Gobierno y de sus actuales integrantes es que: “no solamente es una institución muy sólida, sino un ancla de la economía mexicana que representa mucho orgullo para los mexicanos”.

Advierten que a nivel global los bancos centrales han sido blanco de ataques, pero confían en que estos embates “serán resistidos dada la fortaleza institucional de los bancos centrales”.

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

