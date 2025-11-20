Aseguradoras han pagado 8,004 millones de pesos de enero a octubre de 2025 por lluvias: AMIS

Las aseguradoras han pagado 8,004 millones de pesos de enero a octubre de 2025 por las afectaciones que han dejado en México siniestros hidrometeorológicos como inundaciones, tormentas y huracanes, un aumento de 21% respecto a todo lo pagado el año pasado.

El 56% de lo pagado en lo que va de 2025 corresponde a los daños que dejaron las lluvias e inundaciones de octubre pasado en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, destacó que en comparación con años pasados, en junio y octubre de 2025 “tuvimos lluvias atípicas en algunas zonas del país”, lo cual explicaría el crecimiento de lo pagado por siniestros hidrometeorológicos.

“Infortunadamente se generaron daños en los bienes de las familias, las empresas y la infraestructura de gobierno, y no todos cuentan con un seguro, lo que permite acelerar la recuperación económica”, Rosas.

En el caso específico de las precipitaciones causadas por la baja presión en el Golfo de México durante los primeros días de octubre, hasta ahora el sector asegurador reporta un total de 7,134 siniestros, con un monto estimado en daños por 4,473 millones de pesos.

Además, detalló que el 85% de ese monto (3,793 millones de pesos) corresponde a siniestros de daños, entre los que se encuentran viviendas, comercios e infraestructura federal.

El 15% restante (680 millones de pesos) del monto estimado en daños pertenece a vehículos afectados por las inundaciones.

De acuerdo con la AMIS, el estado más afectado por siniestros de daños fue Veracruz, con 80% de los siniestros registrados por estas lluvias, seguido por Puebla con 9% e Hidalgo con 3.8%.

Mientras que en el caso específico de los automóviles, hubo 2,894 siniestros, de los cuales 2,778 ocurrieron en Veracruz.

Lluvias han dejado a 83 fallecidos y 17 desaparecidos

De acuerdo con información del gobierno federal, las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por la baja presión en el Golfo de México entre el 7 y 11 de octubre dejaron 38 municipios afectados en Veracruz; 28, en Hidalgo; 23, en Puebla; 12 en San Luis Potosí, y 8 en Querétaro.

Hasta ahora, el número oficial (reconocido por el gobierno federal) de personas fallecidas es de 83, a lo que se suman un total de 17 personas que aún no han sido localizadas.