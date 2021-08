El Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) considera que la disposición del Congreso de Estados Unidos para fiscalizar criptoactivos tendrá un impacto negativo a nivel mundial.

De acuerdo con la Directora de Blockchain y activos digitales del WEF, Sheila Warren, la propuesta para garantizar el cumplimiento tributario para las transferencias de más de 10,000 dólares en criptomonedas que propuso el Senado de aquel país “tendrá enormes implicaciones para una industria relativamente incipiente, como es la de activos digitales.

“La propuesta de ley muestra que no hay un profundo conocimiento sobre el funcionamiento del blockchain ni de la operación de criptoactivos. Si nuestra meta es abrir los puentes para que más gente consiga financiamiento, la propuesta no ayuda, porque desincentivará la innovación tecnológica”, refirió al participar en un foro organizado por el WEF, titulado “What´s next for descentralized finance”.

“Una regulación puede agregar valor cuando se considera, evalúa y sopesa cuidadosamente. La elaboración de normas legislativas suele ser un proceso lento por una razón y el enfoque que se ha visto con esta propuesta es bastante inusual”, consideró en un comunicado.

De acuerdo con ella, las interacciones con otros criptoactivos, transferencias internacionales y hasta la cotización cambiante en las partes del mundo donde se obtienen las ganancias, son retos para los reguladores y fiscalizadores que tendrán alcance mundial.

Se espera que la ley de impuestos para criptoactivos en el Senado de EU dejará 28,000 millones de dólares de ingresos en aquel país, una cartera que ayudará para fondear una parte del plan de infraestructura carretera y de puentes que está en marcha en aquél país.

Luego, en una mesa de discusión transmitida en línea, agregó que se requiere generar un perímetro regulatorio para los criptoactivos.

Como se recordará, desde finales del año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoció estar trabajando en regulaciones para requerir el reporte de ventas que ejecutan los corredores de estos activos digitales.

La especialista del WEF explicó que el riesgo es sobreregular a las monedas estables e inhibir otro tipo de innovaciones financieras ante la limitada experiencia y entendimiento que se puede tener sobre la operación de activos digitales. Considera que se ha tomado a la ligera la propuesta del senado para fiscalizar las operaciones de los criptoactivos, pues se requiere que intervengan profesionales que entiendan el funcionamiento y operación del blockchain y los activos digitales.

Evasión

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó desde mayo que “la evasión de impuestos utilizando criptoactivos es un problema de rápido crecimiento y se requieren nuevas reglas”.

Al publicar el proyecto de presupuesto para el año entrante, refirieron que “la naturaleza global del mercado de cifrado ofrece oportunidades para que los contribuyentes estadounidenses oculten activos e ingresos gravables mediante el uso de intercambio de cifrado y proveedores de carteras en el extranjero”.

Un análisis del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias titulado: “Criptoactivos, lavado de dinero y evasión fiscal: enfocando con mayor precisión”, destaca que una de las tantas dificultades que enfrentan los países para fiscalizar ganancias en activos digitales, está el cálculo del valor de los activos registrables.

Pues además de tratarse de cotizaciones diarias, algunas transacciones en monedas digitales interactúan con otro tipo de criptoactivos y, se tiene que encontrar la forma de canalizar los fondos virtuales a dinero fiduciario. Tienen que detallar las fechas de la operación, el momento en que se tuvo una ganancia y estimar su entrada al sistema financiero formal.

Características que evidencian la importancia de que legisladores y autoridades cuenten con los conocimientos sobre la operación de este tipo de activos.

ymorales@eleconomista.com.mx