El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó con el combate contra las malas prácticas que realizan algunos contribuyentes en las aduanas del país, como son la alteración o emisión de comprobantes fiscales apócrifos.

Al tercer trimestre de este año, la autoridad fiscal —que hoy en día está a cargo de Margarita Ríos-Farjat— identificó facturas alteradas o apócrifas por un valor de 1,115.5 millones de pesos en las 49 aduanas que existen en el país. La cifra es 465 millones de pesos mayor que lo que se identificó el año pasado, lo que representó un incremento de 63.5% en términos reales.

Lo anterior, informó el SAT, se debió al Plan Estratégico Aduanero Bilateral México-Estados Unidos, el cual ayudó a la autoridad fiscal a identificar proveedores no localizados o inexistentes, que amparaban la compra o venta de estas facturas. No obstante, el órgano recaudador no dio detalles de a cuántas personas se identificaron junto con estos comprobantes fiscales.

El Plan Estratégico con Estados Unidos entró en vigor desde el 2014. Con ello, se establecieron cuatro pilares para construir una “relación aduanera más amplia para combatir fraudes y hechos ilícitos”.

Dichos pilares son la competitividad; la seguridad y la aplicación de las leyes aduaneras; el fortalecimiento de las capacidades, y el trabajo en conjunto con el sector privado.

Este plan permite que ambos países puedan investigar las aduanas seleccionadas del otro país, para agilizar los procedimientos aduaneros y vigilar, de mejor manera, las operaciones de comercio exterior.

Embargo por $2,151 millones

De enero a septiembre de este año, el órgano recaudador embargó mercancías en las aduanas por un valor de 2,151 millones de pesos, 56.7% menor, en términos reales, que el mismo periodo del año pasado.

Por lo anterior, el SAT inició 6,428 procedimientos administrativos en materia aduanera (PAMA), en los que se determinó un monto a pagar de 198 millones de pesos, derivado de la revisión y fiscalización de los pasajeros que entran al país.

Los PAMA son los procedimientos que se inician al embargar mercancías en términos previstos por la Ley Aduanera. Las razones por las cuales se puede embargar la mercancía son por su introducción al territorio nacional por lugares no autorizados; desviación de las rutas fiscales; transportación por medios distintos a los autorizados; mercancía prohibida, sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias, por no acreditarse la documentación correspondiente, entre otros.

Compromiso contra la corrupción

Hace algunos días, Ricardo Peralta Saucedo, nuevo administrador general de Aduanas del SAT, se comprometió no sólo a impulsar el comercio exterior, sino también a combatir la corrupción que existe dentro de las aduanas, lo que, a su parecer, es el problema más serio que enfrentan en esta materia.

“La corrupción es uno de los grandes retos en aduanas, un problema es el control de personal, debemos considerar a las aduanas como un asunto de seguridad nacional del país”, aseveró.

En este sentido, agregó que otro de los puntos a resolver dentro de las aduanas es la entrada ilegal de vehículos provenientes del extranjero, los cuales han sido utilizados por el crimen organizado para sus actividades delictivas, por lo cual es importante ponerle un freno a esto.

“Desafortunadamente, la violencia que se ha generado en nuestro país es justo por el dinero que entra de manera ilegal (...) La violencia que hemos visto día con día en el país no es un problema de hoy es viejo. Tiene decenas de años que no se ha frenado”, precisó.

A su vez, refirió que para combatir los delitos en las aduanas deben trabajar de la mano de agencias internacionales y locales, como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina.

Expuso que el compromiso en las aduanas queda concretado con la nueva operación que se implementó hace un mes llamada Fuerza Anticorrupción, que funciona dentro del programa Misión Paisano. Esta operación, dijo, ayuda a detectar actos de corrupción y, si bien sólo funciona en ciertas aduanas del norte, se pretende realizar de manera permanente en otras.

“Es necesaria la integración y cooperación internacional para el intercambio de información. Algo que ha faltado es justamente compartir la información de las agencias internacionales, porque estamos enfrentándonos a mafias”, expresó.

