El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá un reto importante en materia fiscal, el cual será fortalecer el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), creado en el 2014 con la reforma hacendaria, refirieron expertos.

Si bien al RIF, el cual vino a sustituir al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), le cuesta cada vez menos al gobierno, no se ha salvado de las críticas de varios expertos en la materia que reclaman que este régimen es bastante caro y no combate adecuadamente la informalidad.

Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal, indicó que el RIF no es una mala idea, pero no se ha impulsado bien, por lo que el gobierno debe reforzarlo y, en conjunto, otorgar una mayor cultura y educación fiscal a los contribuyentes.

“El régimen no se me hace una mala idea, pero necesitamos forzosamente fortalecerlo, crear una cultura de pagar impuestos y entender al contribuyente. Además de fiscalizarlo adecuadamente para que no se use para malas prácticas”, refirió.

En este sentido, Herbert Bettinger, experto fiscal, precisó que si bien lo ideal sería eliminar el régimen, esto ya no se puede, por lo cual es importante que el gobierno lo analice y refuerce.

“Se debe replantear y analizar.Lo mejor sería eliminarlo, pero eso es muy difícil, así que el gobierno debe replantearlo y, en su caso, controlarlo. Debe establecer bases más sólidas y tener una mejor vigilancia de que quiénes se incorporan son los que deberían”, añadió.

Juan de la Cruz Higuera, socio director de JCH Abogados, dijo que el RIF por sí solo no ayudará a combatir la informalidad laboral, la cual se ubicó en 56.6% al tercer trimestre del año pasado, de acuerdo con los datos del Inegi.

Acotó que es importante que el gobierno refuerce a los municipios y estados, para que éstos ayuden y promuevan la formalidad entre sus habitantes, además de realizar una mejor fiscalización de los mismos.

“Debe hacerse algo con aquellos contribuyentes que realicen actividades muy lucrativas y no están inscritos siquiera en el padrón de contribuyentes. Los beneficios del RIF son atractivos, pero no han generado un resultado concreto. El gobierno debe trabajar de la mano con las localidades para que se impulse el régimen y la formalidad”,expuso.

Cuesta menos

El Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al tercer trimestre del 2018, detalló que se le dieron un total de 20,846 millones de pesos en estímulos fiscales a los contribuyentes de este régimen, monto 9.2% menor, en términos reales a lo registrado en el mismo periodo del 2017.

La recaudación del RIF dejó en los primeros nueve meses del año pasado 6,004 millones de pesos, un crecimiento de 15.2% real anual. Es decir, el costo del RIF es 3.4 veces lo que recauda, en su primer año de implementación costó casi nueve veces más de lo que obtuvo el gobierno por el pago de impuestos.

En este régimen, las personas físicas que realizan actividades empresariales pueden tener condonaciones en el pago de sus impuestos a lo largo de 10 años. Así, durante el primer año de adhesión a este régimen, se le condona al contribuyente 100% de sus impuestos; mientras que en el segundo año 90%; en el tercero 80%; en el cuarto 70%, y así sucesivamente hasta que en el año 11 se deba pagar sin algún beneficio.

El SAT destacó que al corte de septiembre pasado, el RIF sumó 5 millones 147,653 contribuyentes inscritos, lo que apenas representa 7.2% de los causantes totales inscritos en el padrón del fisco.