No hay marcha atrás en la liberación del mercado de gasolinas, afirmó Enrique Peña Nieto. Esta liberación traerá inversiones en infraestructura y construirá un escenario muy diferente, mejor (...) Las inversiones esperadas son alrededor de 16,000 millones de dólares . En una reunión con un grupo de comunicadores, se refirió a lo que pasará con el precio de la gasolina: Tendremos un mecanismo de suavización que evitará fluctuaciones muy grandes de un día para otro .

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ofreció detalles: No habrá una banda de precios, porque no hay techo ni piso (...) En caso de que haya una tendencia de cambio fuerte en los precios, habrá un periodo de hasta 100 días para hacer la corrección en el precio . La moderación o amortiguamiento en los precios operará en las dos direcciones, al alza y a la baja. En condiciones normales significará un movimiento cotidiano de cero a 3 centavos en un día.

Ayer, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía publicó los precios de la gasolina y el diesel vigentes para hoy. Hay una reducción de 1 centavo en el promedio nacional y de 2 centavos en Guadalajara y Monterrey.

El presidente estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade; los subsecretarios Messmacher y Galindo; el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, y el vocero Eduardo Sánchez. En un diálogo que duró casi dos horas y media, habló con franqueza de los aumentos a la gasolina, dijo que está consciente de que implica un fuerte costo de imagen: Sé que no le he ayudado mucho a mi partido con estas decisiones, pero no soy dirigente de un partido. Soy el presidente de la República .

Peña Nieto hizo referencia a otros momentos complicados, como el final de los sexenios de López Portillo y Salinas. Dijo que se trata de ver cómo nos blindamos para un escenario más complicado . Reiteró su compromiso por mantener la estabilidad económica, cualquier escenario que ponga en riesgo la estabilidad económica se vuelve un riesgo político .

Respecto a la suavización, José Antonio Meade explicó que Hacienda exploró varias fórmulas para reducir el impacto de la volatilidad: crear una banda de precios e incluso la compra de una cobertura, una aerolínea contrata coberturas para su consumo de combustóleo, pero no hay manera de comprar una cobertura para el consumo de un país como México, son 190 millones de litros diarios. Somos el sexto mayor consumidor de gasolina en el mundo .

Finalmente se optó por la suavización en los precios del combustible, que consiste en utilizar como variable de ajuste el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El amortiguamiento podría implicar un costo fiscal que, en caso necesario, llevaría a un recorte en el gasto. No se pondrá en riesgo la meta del superávit primario del gobierno federal para el 2017.

Meade reconoció que la recaudación por gasolinas será más baja en el 2017 respecto a los tres años previos. Tan sólo en el 2015, se logró un récord de 220,000 millones de pesos.

Dependencia de ambos lados

La importación de gasolina nos genera vulnerabilidad frente a Estados Unidos , reconoció el mandatario, por eso hemos acelerado la búsqueda de opciones. Lo cierto es que los productores de Estados Unidos también dependen de nosotros. Somos su principal comprador de gasolina y gas . El 80% de las exportaciones de gasolina de la región del Golfo viene hacia México, asi como 65% de las exportaciones de gas. La diversificación es urgente y estamos trabajando intensamente en ella, pero llevará años, reconoció Peña.

En este contexto, reconoció : No tenemos nada claro ni cierto en la relación con Estados Unidos. Del TLCAN difícilmente veremos señales claras antes de junio y las diferencias quedaron entre corchetes , explicó el mandatario. El tiempo es nuestro aliado en la relación con Estados Unidos y abona a nuestro favor .

En su momento, el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, reveló que Exxon y Walmart buscan abrir cientos de gasolinerías en el país, pero no dieron más detalles al respecto.

Precios vigente

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) confirmó que a partir de las 00:00 horas de hoy martes 21 de febrero, y hasta el primer minuto del miércoles, el litro de gasolina Magna podrá venderse a un precio máximo promedio nacional de 16.029 pesos, y la Premium a 17.828 pesos, mientras que el costo tope del diésel es de 17.092 pesos, publicó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A partir de hoy, la Secretaría de Hacienda determinará diariamente los precios máximos de las gasolinas y el diésel en las 90 regiones en que se dividió al país.

Estos topes serán determinados mediante la fórmula que el gobierno publicó, que suma los precios de referencia de los combustibles con el mismo octanaje en el mercado de Houston, más los costos de almacenamiento y transporte, el margen de los gasolineros y los componentes impositivos como IEPS e IVA, principalmente.

Las regiones con menores precios tope son Veracruz –desde Alvarado hasta Boca del Río– en que se venderá el litro de Magna a 15.30 pesos, además de Progreso, en Yucatán, donde el precio máximo es de 15.31 pesos.

En tanto, los precios más altos para la gasolina Premium son las zonas de distribución de Zacatecas y Chihuahua, donde el litro se puede vender hasta en 18.37 pesos. En el caso del diésel, el precio más alto está también en Chihuahua, a 17.66 pesos el litro.