Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), declaró que no habrá discrecionalidad en el uso de los recursos de los fideicomisos que se eliminen y, al contrario, se transparentará y agilizará la entrega de estos recursos a sus destinatarios finales, como lo son creadores, científicos, investigadores, deportistas, entre otros.

“En realidad lo que va a hacer es que la transferencia sea rápida, mucho más transparente (…) No hay ningún tema de discrecionalidad. De hecho, hay un poquito más de discrecionalidad en los fideicomisos porque ahí hay un comité donde los miembros deciden el destino. A través del presupuesto las reglas son específicas”, explicó en Palacio Nacional.

Con la desaparición de los fideicomisos, agregó, lo que pasaría es que esos recursos ya no pasarían a un fideicomiso para ser entregado, después, a un destinario, sino que ahora sería a través del Presupuesto de Egresos que estos recursos se entreguen directamente a los beneficiarios.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores se paga directo de la Tesorería de la Federación a los investigadores, mientras que el los recursos que van al Sistema Nacional de Creadores deben pasar primero al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y, de ahí, pasan a los creadores.

“Los fideicomisos pueden tener una razón de ser. Los fideicomisos son un ente, un vehículo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Para la mayor parte de estas transferencias no se necesita hacer, entonces los recursos que se obtengan de la eliminación van a ser aplicados para el mismo fin”, añadió.

Si bien el secretario de Hacienda aseveró en días pasados que no habrá “ni un peso menos” para los destinatarios finales, en la exposición de motivos del dictamen que se votará este martes en la Cámara de Diputados refiere que el monto reportado en disponibilidades de estos fideicomisos se reasignaría a “acciones para atender los efectos de la pandemia del Covid-19 en temas de salud y economía, así como garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar”.

Arturo Herrera detalló que con la eliminación de los fideicomisos, lo que ya no pasará es que los recursos que no se ejerzan por un subejercicio ya no se quedarán “sentados en el fideicomiso” como sucede hasta ahora, y con lo cual no se beneficia a los deportistas, creadores, artistas y demás destinatarios.

