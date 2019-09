La firma mexicana HR Ratings calificó de conservadoras en general las estimaciones previstas en el Paquete Económico 2020, con excepción de los indicadores relacionados con el crecimiento económico y los ingresos petroleros, por lo que propuso en el segundo caso una postura más moderada con respecto al incremento de la plataforma de producción.

Al emitir un análisis sobre el paquete económico 2020, presentado el pasado domingo, consideró elevada la estimación de crecimiento para 2019, que se ajustó de un rango de entre 1.1% y 2.1% a uno de entre 0.6% y 1.2 por ciento, mientras que se mejoró la de 2020 de entre 1.4% y 2.4% a entre 1.5% y 2.5 por ciento.

La calificadora mexicana argumentó que si bien el rango se encuentra más acorde a la coyuntura nacional e internacional, “aún lo consideramos elevado”.

Al referir las acciones que incentivarían un repunte durante el segundo semestre de 2019, según la perspectiva del Ejecutivo, dijo que si bien las medidas anunciadas en julio pasado ayudarían a reactivar la construcción y en menor medida a dinamizar el consumo, la expectativa de la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con respecto a un incremento en la inversión externa podría ser contrarrestado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como los temores de una desaceleración global.

Además, expuso, no está claro que las condiciones se tornen más favorables para el consumo de bienes no duraderos y la inversión con el relajamiento monetario, ya que una tasa de referencia de 7.75 por ciento, si se asume un recorte de 25 puntos base en septiembre, sigue siendo un nivel restrictivo y de darse estos efectos no se materializan inmediatamente en la economía real.

Como resultado de lo anterior, “vemos poco probable un escenario en el cual la economía presente crecimientos trimestrales anualizados superiores a 1.6 por ciento en el tercer y cuarto trimestre de 2019”.

Cabe recordar que el pasado 4 de septiembre, HR Ratings revisó a la baja su estimación para el crecimiento de la economía mexicana en este año a 0.30 por ciento, desde la previa de 0.85 por ciento, como consecuencia de un deterioro mayor a lo anticipado.

Con respecto a la estimación media de crecimiento de 2.0% que se utiliza en las estimaciones para 2020, la calificadora señaló que “se encuentra por encima del estimado en los Pre-Criterios” y es optimista si se toma en cuenta un balance de riesgos en torno al crecimiento sesgado a la baja, además de un entorno económico internacional más incierto.

En lo que respecta a la inflación y el tipo de cambio, las recientes estimaciones responden al nuevo escenario que presenta el comportamiento de precios, así como a la reciente recuperación del tipo de cambio, en tanto que las nuevas estimaciones también consideran una trayectoria de tasas de interés más bajas, lo que denota un relajamiento monetario por parte del Banco de México.

En cuanto al precio promedio del barril de petróleo, consideró que las estimaciones de entre 49 y 52 dólares por barril son conservadoras y en línea con las expectativas del mercado, si se toma en cuenta el escalamiento de las tensiones comerciales, la caída del comercio y la desaceleración económica mundial.