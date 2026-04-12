Inauguración del Polo de Desarrollo en Tlaxcala acelera tiempos de entrega en al menos cinco estados

Este domingo se inauguró el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebi) en la región oriente de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Huamantla, con una inversión privada comprometida de 540 millones de dólares, y la generación de más de 5,000 empleos directos.

El polígono original publicado por decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contemplaba 53 hectáreas urbanizadas, a las que posteriormente se sumaron 7.8 hectáreas adicionales ante la alta demanda de empresas por instalarse en la región “estas 60 hectáreas están 100% vendidas” declaró el secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, durante el evento.

Empresas como Grupo Cana, Geométrica 1000, Rebel Box, Color Link, Gravity y Zona Box ya han adquirido lotes dentro del polígono industrial, confirmó Marroquín; a estas se suman otras de carácter confidencial.

El secretario adelantó que, ante la creciente demanda, ya se proyecta la adquisición de un tercer terreno para alcanzar 96 hectáreas, de las cuales el 80% ya cuenta con cartas de intención.

Las 53 hectáreas originales del polígono fueron urbanizadas en apenas siete meses, esto incluye obras de vialidades, energía eléctrica, agua potable, drenaje, conectividad y una planta de tratamiento, condiciones que garantizan la operación inmediata de las empresas.

“Un parque industrial, en promedio, toma dos años, aquí se culminó en tiempo récord porque hay voluntad y capacidad de organización a cargo del gobierno del estado. Eso cambia los tiempos para todos los Polos de Desarrollo de México”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“En estos días me han hablado cinco gobernadores y gobernadoras para decirme que como Huamantla ya terminó, van a acelerar la marcha de los Polos de Desarrollo. Entonces ya tuvo un impacto favorable en toda la República Mexicana”

Modelo de comercialización

Los Podebi forman parte del Plan México para la sustitución de importaciones y buscan corregir un desequilibrio donde las inversiones se concentran en el norte del país, y en el Bajío, por ello se diseñaron estos polígonos con incentivos fiscales para la atracción de inversión.

"Son predios que tiene el gobierno del estado, genera la urbanización a partir de algún desarrollador que hace esta inversión y después se venden los predios a partir del interés real de la inversión. Al venderse los predios, puede haber recursos para la administración y también para pagar la urbanización que se hizo previamente", explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este esquema de comercialización aplicado en Tlaxcala es el primero en aplicarse al proyecto de los Polos de Desarrollo, el cual es un modelo a replicar en los proyectos del resto del país, señaló la mandataria.

“Van a llegar 5,000 empleos directos, más todos los indirectos y todo lo que implica para esta región. Viene todo un ecosistema alrededor, necesita servicios, proveeduría, personal capacitado, muchos insumos que van a impactar favorablemente a la economía de toda la región”, agregó el secretario.

"Aquí vamos a tener empresas que tienen que ver con la industria automotriz, pero también con la alimentaria, metal mecánica. Son muy diversas empresas mexicanas y empresas extranjeras".

En el decreto del DOF se señalaron como vocaciones productivas prioritarias a la industria textil, industrias metálicas básicas, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de equipo de computación, aparatos eléctricos, fabricación de equipo de transporte, e industria de las bebidas y el tabaco.

El polígono ubicado a pocos kilómetros de los límites con Puebla y de la autopista Puebla-Perote, misma que conecta a la carretera federal 136, con salidas hacia estado de México, Hidalgo (Altiplano), Puebla y Veracruz (Golfo de México); además, su conexión con los municipios de Apizaco, Tlaxcala y Teziutlán, lo convierte en un punto de intersección entre zonas agrícolas y urbanas.