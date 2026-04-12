Trabajadores de GM Silao aprueban convenio 2026-2028 con aumento salarial del 15%

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) concluyó su revisión contractual 2026–2028 en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato; el acuerdo establece un incremento global del 15% en las percepciones y se integra por un 10% de aumento directo al salario, sumado a dos ajustes adicionales del 1% que se aplicarán en los meses de octubre y diciembre del presente año para categorías específicas.

El proceso de votación se realizó conforme a las leyes laborales - libre, directa y secreta- en el que participaron 5,755 trabajadores, lo que representa una afluencia del 79.2% del padrón total de la planta; con 4,041 votos a favor del paquete de mejoras frente a 1,696 votos en contra.

La representación sindical señaló que el proceso de consulta cumplió con los estándares de democracia interna necesarios para legitimar el acuerdo con la empresa; según la organización, el porcentaje de participación alcanzado en las urnas es un indicador del involucramiento de los trabajadores en la vida sindical y en la definición de sus condiciones de remuneración.

La comisión revisora subrayó que el contenido del convenio busca elevar los estándares de compensación económica dentro de la industria automotriz en la región del Bajío y en el resto del país.

Este nuevo contrato colectivo tiene una vigencia que abarca hasta el año 2028, proporcionando un marco de estabilidad laboral en una de las plantas manufactureras más relevantes para el sector en México.

La organización sindical reiteró que la aprobación del convenio no solo se centra en el aspecto salarial, sino que también refuerza la estructura de representación y la capacidad de negociación del SINTTIA frente a la empresa.

Con la firma de este documento por parte de los integrantes de la Comisión Revisora Contractual, se da por concluido el ciclo de revisión de este año.

El sindicato puntualizó que la base trabajadora informada y participativa fue el factor determinante para alcanzar los términos del acuerdo actual. La implementación de los aumentos salariales y las cláusulas revisadas comenzará de acuerdo con los plazos estipulados en el texto aprobado por la mayoría de los votantes en Silao.