A tres meses de trabajos, Gobierno de Delfina Gómez registra avance de 90% en reconstrucción de Periférico Norte

• El proyecto forma parte de “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y requirió una inversión de mil 265 millones de pesos.

• La obra se complementa con cambio de luminarias, mantenimiento de áreas verdes y trabajos de desazolve.

TLALNEPANTLA, Estado de México.– Con tres meses de trabajo continuo y maquinaria especializada, el Gobierno del Estado de México avanza 90 por ciento la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, desde el antiguo Toreo de Cuatro Caminos a la caseta de Tepotzotlán en ambos sentidos. El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y requirió una inversión de más de mil 200 millones de pesos.

“Vamos en tiempo en lo que es el cambio en la superficie de rodamiento y en el tema de balizamiento”, indicó Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México.

Durante este tiempo los trabajos se han ejecutado de forma simultánea en cuatro frentes, enfocados a cambiar la estructura que soporta el pavimento y la renovación de la carpeta asfáltica.

Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos, detalló que esta obra busca agilizar los traslados y mejorar la seguridad vial de 204 mil vehículos que transitan diariamente entre Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

El funcionario estatal destacó la importancia de realizar esta obra en época de estiaje, ya que se garantiza la calidad y durabilidad.

“Normalmente las obras se hacían en temporada de lluvias que nos traen consecuencias como retrasos y mala calidad. Es una obra que está marcando la diferencia. Mientras nosotros tengamos mantenimiento, la conservación nos va a durar de 8 a 10 años”, señaló.

La rehabilitación de esta vía, que no recibía mantenimiento de este tipo desde hace más de 25 años, también abarca acciones complementarias como iluminación, mantenimiento de áreas verdes, mejoras en puentes peatonales y labores de desazolve.